Reetzerhütten

Ein Citroen hat am Sonntagabend in Reetzerhütten die Aufmerksamkeit einer Streifenwagen-Besatzung auf sich gezogen. Die Fahrerin fiel den Beamten des Polizeireviers Bad Belzig gegen 18.45 Uhr durch unsichere und zögerliche Fahrweise auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde eine 17-jährige am Steuer des Autos festgestellt, die nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Gegenüber den Polizisten gab sie an, dass sie gemeinsam mit ihrem Bruder das Autofahren üben wollte. Der 23-jährige Bruder überwachte die Versuche vom Beifahrersitz aus und war dabei nach eigenen Angaben alkoholisiert. Die Jugendliche wurde schließlich an ihre Mutter übergeben.

Es wurde ein Strafverfahren gegen sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein gesondertes Strafverfahren gegen die Mutter als Fahrzeughalterin aufgenommen.

Von René Gaffron