Wiesenburg/Mark

Ein Mercedes-Fahrer ist am Freitagvormittag vor einer Polizeikontrolle in Wiesenburg geflohen – und mit bis zu 180 Stundenkilometern in Richtung Reppinichen davongefahren.

Die Beamten konnten den 25-Jährigen jedoch nach kurzer Verfolgung stoppen und führten einen Drogenschnelltest durch. Wie sich herausstellte, stand der junge Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen.

Er musste im Krankenhaus zusätzlich eine Blutprobe abgeben und durfte seinen Weg dann zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidritkeitsverfahren.

Von MAZ