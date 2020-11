Wiesenburg

Herbstzeit ist Pflanzzeit. Im Schlosspark Wiesenburg wurden bereits die Tulpen in den Teppichbeeten gesteckt und warten auf das nächste Frühjahr.

Deshalb war die Freude bei Parkleiter Ulrich Jarke groß, als vor wenigen Tagen rund 100 Pflanzen der Kletterrose „Wiesenburger Parkprinzesschen“ geliefert wurden. Sie können für 10 Euro noch in diesem Herbst erworben und daheim in den Boden gebracht werden. Die Einnahmen gehen an den Parkförderverein, der damit weitere Arbeiten im Gartendenkmal finanziert.

Anzeige

Züchtung vor zehn Jahren

Das Wiesenburger Parkprinzesschen ist im Jahr 2010 gezüchtet worden, steht bereits seit Jahren mit mehreren Exemplaren im Forster Rosengarten sowie im Rosengarten Sangerhausen.

Die Rose entwickelt sich seither immer mehr zum duftigen Repräsentanten Wiesenburgs, wird sie doch gern als Geschenk für die weit entfernt lebende Verwandtschaft gekauft. Aber auch im Hohen Fläming dürften schon Dutzende „Prinzesschen“ ein Zuhause gefunden haben. Der Hauptteil der Pflanzen kann ab sofort als „wurzelnackte Pflanze“ erworben werden, heißt es in der Mitteilung des Fördervereins.

Ein kleiner Teil wird getopft und kann ab Juni nächsten Jahres bei der Gärtnerei Köhler in Reetzerhütten bzw. in Bad Belzig im „Creativen Blumenträume“-Geschäft im Container erworben werden.

Blüte in rosa aprikot

Die Rose wird zwei bis drei Meter hoch. „Die Blüte in rosa-aprikot verströmt betörenden Duft und ist mehrfachblühend“ , schwärmt Ulrich Jarke. Ungewöhnlich neben der schönen Blüte ist das junge, dunkelrote Laub, dass erst im Laufe des Sommers vergrünt. Die Rosensorte ist relativ unempfindlich gegen die klassischen Rosenkrankheiten Sternrußtau oder Mehltau.

Bestellungen im Rathaus Wiesenburg 033849/ 798-0

Lesen Sie auch

Von René Gaffron