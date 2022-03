Wiesenburg

Als Curt Friedrich Ernst von Watzdorff die Pläne für seinen Schlosspark entwarf, plante er neben einer Gärtnerei auch eine Orangerie. Schließlich brauchen kostbare Kübelpflanzen, die während der Sommermonate für mediterranes Flair sorgen, einen Ort zum überwintern.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Geht der Sommer zu Ende, müssen Agaven, Palmen, Pomeranzen, Zitronenbäume und andere Exoten in die Orangerie umziehen. Als Neuzugang steht seit Herbst 2021 dort auch eine gut drei Meter hohe Kamelie. Ihre Zweige sind dicht an dicht mit Blüten besetzt, an einigen schimmert die rote Blütenfarbe bereits durch.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kamelie ist gut 30 Jahre alt und wurde übernommen wurde, weil ihre Besitzerin kein angemessenes Winterquartier mehr bieten konnte, berichtet Parkleiter Ulrich Jarke. Beim Schlossparkteam ist die kostbare Pflanze in guten Händen und wird im Frühjahr auf dem Areal einen würdigen Platz beziehen.

Den meisten Platz in der Orangerie beanspruchen derzeit rund 1500 Escheverien. Ulrich Jarke erzählt, dass der Schlossparkverein 2015 während eines Betriebsausflugs nach Kassel in den Bergpark Wilhelmshöhe 24 Exemplare geschenkt bekam. Diese Pflanzen werden dort seit mehr als 150 Jahren kultiviert und sind in Landschaftsgärten historisch belegt.

Ulrich Jarke leitet den Wiesenburger Schlosspark. Quelle: Bärbel Kraemer

Weshalb die 24 geschenkten Escheverien von den Wiesenburger Schlossparkgärtnern gehegt und gepflegt wurden. 2018 konnten die auch von ihnen erfolgreich vermehrten Escheverien erstmals in die Sommerbepflanzung des Parterres einbezogen werden.

Das sommerliche Parterre vor Schloss Wiesenburg

Seitdem wächst ihre Zahl und das sommerliche Parterre vor dem Schloss ist ohne die Dickblattgewächse kaum mehr vorstellbar. Weil sie jedoch äußerst frostempfindlich sind, gehören die Escheverien alljährlich mit zu den ersten Pflanzen, die im Herbst wieder aus der Erde geholt werden und umziehen müssen. Die Orangerie bietet mit einer konstanten Temperatur von 8 bis 10 Grad Celsius ideale Bedingungen für ihre Überwinterung.

Die Gärtnerei des Wiesenburger Schlosses und Schlossparkes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Quelle: Bärbel Kraemer

Die größten Exemplare warten quasi in der Orangerie auf den Frühling, die kleineren im angrenzenden Gewächshaus. „Zwei- oder dreimal im Jahr müssen immer wieder sich neu bildende Seitenrosetten von den Mutterpflanzen entfernt werden. Durch diese Ableger können die Escheverien gleichzeitig weiter vermehrt werden“, erklärt Ulrich Jarke.

Der Schlossparkleiter verrät, dass das Parterre in diesem Jahr eine rot- und orangefarbene Bepflanzung erhält. Rund 2500 Stiefmütterchen werden dafür gebracht; die rund 1500 Tulpenzwiebeln, die das Gesamtbild komplettieren, wurden schon im Herbst gesteckt.

Escheverien im Winterquartier - Wiesenburger Schlosspark Quelle: Bärbel Kraemer

Während die Stiefmütterchen teilweise von der Parkbrigade selbst gezogen werden, werden die Gewächshäuser der Gärtnerei Köhler in Reetzerhütten wieder zur Kinderstube für den Sommerflor des Schlossparks – konkret für diverse Blattschmuckpflanzen, wie Iresinen, Silberblatt oder Papageienblume.

Begonien gibt es 2022 nicht im Schlosspark Wiesenburg

Auf Begonien, die in den vergangenen Sommern zu den Stars im Beet gehörten, will man ab jetzt jedoch verzichten. „Ich bin gespannt, was die Parkbesucher dazu sagen“, bemerkt Ulrich Jarke.

Von Bärbel Kraemer