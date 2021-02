Alpenverein im Hohen Fläming bekommt mehr Platz

Wiesenburg

Die Sektion Hoher Fläming des Deutschen Alpenvereins ist weiter auf Expansionskurs. Sie kann deshalb weitere Räume an ihrem Domizil im ehemaligen Heizhaus neben der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ nutzen. Die Kommune überlässt – mit dem Einverständnis des Ortsbeirates – den Kletterfreunden zwei ehemalige Lager des Wiesenburger Bauhofes.

Die Brigade in Orange konnte vor 18 Monaten ein zentrales Quartier nahe dem Bahnhof in Besitz nehmen. Der Leerstand unmittelbar an der Boulder-Halle weckte prompt das Interesse der Alpinisten – 16 Jahre nach Gründung zählt die Sektion inzwischen über 200 Mitglieder darunter 60 Kinder und 19 Jugendliche. Aktuell sind wegen der Vorschriften zur Einschränkung der Covid-19-Pandemie die Aktivitäten weitgehend eingeschränkt.

Kaum Platz für Umkleide

Doch mittelfristig sollen wieder der eigene Nachwuchs, Einheimische und Touristen sowie Gruppen der Jugend- und Suchthilfe trainieren können. Wahlweise drinnen an den Wänden mit montierten Routen oder draußen auf dem Schornstein. „Bislang gibt es neben der reinen Sportanlage praktisch nur eine kleine Teeküche als Aufenthaltsraum“, schildert Schatzmeister Daniel Kajari das Defizit.

Die mutigen Kletterer trauen sich an den Schornstein. Quelle: DAV Hoher Fläming

Doch für die Umkleide, aber auch zum Lagern von ein paar Utensilien braucht es nun den Platz. Die Herrichtung soll wie bisher üblich in Eigenleistung erfolgen, versprach Vorstandsmitglied Thomas Wernicke.

Raum-Pioniere warten

Noch unerfüllt bleibt das Vorhaben der Raum-Pioniere. Die Jungen und Mädchen einer Jugendinitiative hatten 2018 während eines Beteiligungsprojektes sich einen neuen Treffpunkt gewünscht. Satt ins Blaue Wunder, einen Container vor dem Speisesaal, wollten sie in den ehemaligen Aufenthaltsraum an der Rückseite des Gebäudes ziehen.

Die Umnutzung bedarf einer Baugenehmigung hat Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) erläutert. Dessen ungeachtet wird laut Rathauschef an dem Plan auch wegen der Nähe zu Flämingstadion, samt Skaterpark, und Kletterhalle festgehalten. Gleichwohl die Urheber wohl nicht mehr die Früchte ihres Engagements ernten werden.

Von René Gaffron