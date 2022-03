Wiesenburg

Wer kennt das nicht? Der Alltag ist der pure Stress. Wem sich die Gelegenheit bietet, der nimmt deshalb ein Entspannungsbad. Nicht selten kommt einem dabei eine Melodie in den Kopf.

„In meiner Heimat gibt das Lied von einer Schnecke auf dem Wannenrand, die in solcher Situation den verdienten Zuspruch spendet“, sagt Sun Youngeun. „Mich inspiriert das zu Bildern“, so die Koreanerin. Eine kleine Auswahl davon präsentiert sie im Kulturtreff „Alte Schule“ Wiesenburg – es ist damit die erste internationale Einzelausstellung in dem Domizil zu Füßen der Marienkirche.

Künstlerin nach vielen Reisen in Berlin sesshaft

Sun Youngeun stammt aus Seoul. Dort hat sie Kunst studiert und schließlich am Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald ihren Master in Bildender Kunst absolviert. „Nachdem ich einiger Länder schon auf Reisen kennen gelernt hatte, wollte ich nämlich unbedingt in Deutschland studieren. Sowohl der Ort als auch das Studium haben alle Erwartungen erfüllt, berichtet die 36-Jährige.

Indes ist sie seit längerem in Berlin-Neukölln zu Hause, arbeitet als Illustratorin und unterrichtet Koreanisch. „Natürlich ist es das Ziel, einmal von der Kunst leben zu können.“ Neuerdings bekommt freilich die zweijährige Tochter alle Aufmerksamkeit.

Als deren Großeltern im vergangenen Sommer zu Besuch waren, verbrachte die Familie auch vier Tage im Wiesenburger Schloss. „Das war märchenhaft“, berichtet Sun Youngeun.

Nach Atelierbesuch in Kontakt geblieben

Ehemann Clemens Bartsch öffnete schließlich die Tür zum Atelier von Iris Seraphin Bergner und seither wird der Kontakt gepflegt. „Gern hätten wir eine schöne Vernissage veranstaltet. Aber nun hoffen wir, dass die Besucher trotzdem zahlreich herfinden“, so die Gastgeberin.

Die koreanische Künstlerin Sun Youngeun stellt ihre Bilderbei Iris Seraphin Bergner in der Alten Schule in Wiesenburg aus. Voriges Jahr hat sie ein paar Tage im Schloss verbracht. Die häufig zarten Motive animieren zu einer gewissen Leichtigkeit Quelle: René Gaffron

Weil ich den Raum, kannte, habe ich die meisten Bilder gezielt dafür angefertigt, erzählt die Malerin in fast perfektem Deutsch. Wegen der wirklich zarten Darstellungen wurde auf Rahmen verzichtet.

Koreanische Malerin mit grenzenloser Fantasie

„Eintauchen“ lautet der Titel der Exposition, der als Einladung zu verstehen ist. Es ist die intensive Auseinandersetzung mit Orten fernab der Realität. In ihren Aquarellen stellt die Künstlerin fast grenzenlos scheinende Fantasie dar. Doch Melancholie wird spürbar, wenn sie jäh endet.

Die häufig zarten Motive animieren die Phantaise des Betrachters. Quelle: René Gaffron

Denn die Einsicht der Erwachsenen kommt, dass sie nicht einmal im Traum verweilen dürfen, den eine Schnecke am Badewannenrand verspricht. Sehenswert bleibt es trotzdem.

Von René Gaffron