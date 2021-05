Alte Schule Wiesenburg zeigt, wie Reste der Städtebahn zur Kunst werden

Wiesenburg

Altes Eisen, das schon einen Ansatz von Rost hat, wirkt inspirierend auf Martina Breyer. Seit fünf Jahren ist die Berliner Pflanze in Krahne zu Hause. In dem Backsteinhaus, das sie mit Lutz Raschke als Kunstgut etabliert, findet sich einiges, was also keineswegs weggeworfen wird.

Sondern es wird vielmehr in neuer Weise auf Leinwänden sichtbar. Sie sind jetzt in der Alten Schule Wiesenburg ausgestellt. Während es für das Domizil an der Marienkirche der zugegeben späte Auftakt für den Veranstaltungsreigen in diesem Jahr ist, hat die Künstlerin laut eigenem Bekunden ihre Werke noch länger nicht präsentiert. Dabei sind sie allemal interessant.

Freude am Experimentieren

Die „Zangen meines Vaters“ lassen sich auf die besondere Weise ebenfalls abbilden wie ein „Blitzableiter“ oder aber die Muttern, welche die Gleise auf den Schwellen der stillgelegten Städtebahn einst fixierten. Diese Historie gehört zur neuen Heimat, der 64-Jährigen. „Erinnerungen“ heißt die Serie ihrer Rostdrucke, die sie ausgewählt hat. Seit Himmelfahrt hängen die Bilder, die mit Lockerungen der Bedingungen gewiss manchen Betrachter in den Bann ziehen werden.

Zur Herangehensweise erklärt die Künstlerin: Die rostigen Scheiben, Seile oder Werkzeuge verwendete ich und schuf damit spannende Drucke. Auf der Basis einer experimentellen Voruntersuchung entwickele sich diese ausgefallene Technik. Mit Essenzen wie Essig, Gallapfelpulver, Tee, Weinsteinpulver, Pottasche, Alaun und Rotwein entstehen verschiedenste Farbtöne und Effekte. Sogar glänzende dicke Rostablagerungen werden auf den Bildern sichtbar.

Dekorative Kleidung wird präsentiert

Mitunter kombiniert Martina Breyer die Arbeiten auch mit Bemalungen und interessanten Färbetechniken, wie Shiboris. Einige Ergebnisse dieser der Batik-Technik ähnlichen Textilgestaltung sind ebenfalls in der Exposition zu sehen. Auch T-Shirts, aber vor allem Raumschmuck entstehen auf diese Weise, so die geborene Berlinern.

Martina Breyer aus aus Krahne stellt ihre Rostdrucke in der Alten Schule Wiesenburg aus. Auch Textilien hat die 64-Jährige gestaltet. Quelle: René Gaffron

Während der allgemeinen Pause wegen der Covid-19-Pandemie sei sei dann auch sehr produktiv gewesen. Bei den kreativen Prozess entstehen Rollen oder Päckchen, die gefärbt werden und ziehen müssen. „Das Auspacken ist immer sehr aufregend“, lautet die Erfahrung, die stets neue Begeisterung hervorruft.

Kontakt zu Gleichgesinnten

Die Verbindung nach zu den Gleichgesinnten kam dank Heiko Bansen zustande. Der Regionalmanager von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming/Havel hat nicht nur Fördergeld zur Rettung des Kulturgutes Krahne vermittelt, sondern auch den Kontakt zu Gleichgesinnten in der „Perle des Flämings“ – vornweg Glas- und Schmuckdesignerin Iris-Seraphin Berger.Hier wie da wird es

Hier wie da sind demnächst noch Workshops geplant. Die Exposition in der Alten Schule kann bis Ende Juni betrachtet werden.

Von René Gaffron