Wiesenburg

Für alle Kinder, die bis zum 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollenden, beginnt am 1. August und mit dem Schuljahr 2020/2021 die Schulpflicht.

Darüber hinaus können auch Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2020 sechs Jahre alt werden, auf Antrag der Eltern vorzeitig eingeschult werden.

Geburtsurkunde mitbringen

In der Grundschule „Am Schlosspark“ zu Wiesenburg findet die Anmeldung der betreffenden Kinder statt am 13. Januar von 8 bis 14 Uhr sowie am 14. Januar von 8 bis 16 Uhr in Raum 207 (2. Etage).

Bitte die Geburtsurkunde und die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandfeststellung der Kita mitbringen. Zudem müssen die Abc-Schützen persönlich vorgestellt werden.

Von MAZ