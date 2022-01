Reetz/Wiesenburg

In Reetz lässt es sich ganz gut leben. Das haben offenbar zwei Schwäne erkannt. Sie sind zumindest vorerst aus dem nicht minder herrlichen Wiesenburger Schlosspark in das 500-Seelen-Dorf übergesiedelt. „Die Einwohner erfreuen sich sehr an dem tierischen Besuch“, berichtet Ortsvorsteherin Marion Gante mit Begeisterung.

Das Geflügel ziert seit geraumer Zeit den Dorfteich, der hier in den Wiesen am nördlichen Ortsrand gelegen ist. Das Gewässer wird von Spaziergängern deshalb gerade etwas häufiger angesteuert. Mit dem Smartphone werden die Neuzugänge fotografiert.

Kleintierzüchter mit Blick für Großvögel

Dass sich die stolzen Vögel dorthin begeben haben, sei erst einmal nicht ungewöhnlich, sagt Hans-Joachim Naruhn aus Wiesenburg. Der Wiesenburger kann nicht nur als Anrainer des Wiesenburger Gartendenkmals, sondern als langjähriger Kleintierzüchter im Medewitzer Verein auf seine Erfahrung verweisen.

Hans-Joachim Naruhn aus Wiesenburg ist Geflügelzüchter und hat außerdem einen Blick auf die Schwäne im Schlosspark Wiesenburg. Quelle: René Gaffron

Momentan ist die Anteilnahme am Schicksal des Federviehs hier wie da zu Recht besonders groß. Denn Väterchen Frost will im Hohen Fläming wieder Einzug halten. „Wenn die Gewässer zufrieren, könnte es für die Schwäne gefährlich werden“, weiß der Fachmann. Zwar sorgen gerade im Wiesenburger Park gerade Besucher und Nachbarn für ausreichend Futter

Schwarzer Schwan vor Jahresfrist getötet

Doch die zunehmende Schar der Füchse in der Umgebung nimmt die Schwäne als potenzielle Beute allemal ins Visier. Im vergangenen Jahr wurde ein schwarzes Exemplar zum Opfer des listigen Räubers.

Ein Paar hat sich im Wiesenburger Park gefunden und verteidigt die Anlage nunmehr als sein Revier mithin gegen Artgenossen, hat Hans-Joachim Naruhn beobachtet. „Es macht aber auch Ausflüge zum Klärwerk und zu den noch großen Wasserlachen auf den Äckern in Richtung Jeserig/Fläming“, berichtet der 70-Jährige.

Tierischer Neuzugang in Reetz: Das Schwanenpaar ziert den Dorfteich. Quelle: Eva Loth

Insofern leben die beiden Schwäne in Reetz für sich jetzt ruhiger. Gleichwohl es sich laut Hans-Joachim Naruhn um eigenen Nachwuchs handeln soll, den das Paar aus dem Park vertreiben hat.

Single-Schwan auf dem Fabrikteich

In Sorge sind die Wiesenburger noch um den Schwan, der auf dem Fabrikteich jetzt ganz allein durch die eiskalte Jahreszeit kommen muss. Vermutlich ein Männchen, das nicht sehr gut fliegen kann und zudem auf Partnersuche scheint.

Nichts anderes lässt sich schlussfolgern, wenn er täglich beim Ausflug in der Straße Am Teich einen Stopp einlegt und dort seinem Spiegelbild die Aufwartung macht. Er kann sich dort in der Glasscheibe einer Hauseingangstür entdecken.

Von René Gaffron