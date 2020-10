Grubo

Sie heißen Lotte oder Luise, haben braunes, leicht gelocktes Fell, einen weißen Kopf, sind anspruchslos in der Haltung, klimatolerant und anpassungsfähig. Das ist das Hereford-Rind, wie es von Familie Kienow in Grubo seit 2002 gehalten und gezüchtet wird. Um bei der Direktvermarktung alle Zügel in der Hand zu haben, ließ sich Dirk Kienow jüngst für die Weideschlachtung ausbilden und prüfen. Nun beginnt und endet das Leben der Rinder seit August 2020 dort, wo es sich am liebsten aufhält und unter seines Gleichen lebt, auf der Weide.

Anzeige

Erst im Januar wurde eine Herefordkuh aus Familie Kienows Herde auf der grünen Woche in Berlin preisgekrönt. Dies spricht nicht nur für gute Direktvermarktung, sondern auch gutes Know-How, was die Auswahl von Zuchttieren und ihren besonderen Merkmalen betrifft.

Direktvermarktung aus einer Hand

„Unser Anspruch ist, dass die Tiere nicht schlechter leben als wir. Dazu gehört auch, dass sie am Ende ihres Lebens nicht noch einem Viehtransport zur Schlachtung ausgesetzt werden müssen“, erklärt Züchter Kienow. Auch deshalb fiel die Entscheidung, neben der Zerlegung nun auch eigenhändig zu schlachten.

Zur Galerie Familie Kienow züchtet, schlachtet und vermarktet feinstes Rindfleisch

Der Vorgang selbst läuft ruhig und artgerecht ab. Die Tiere sind es gewohnt, zum Beispiel für die Besamung oder das Anbringen einer Ohrmarke zwischen die Fangstangen genommen zu werden. „Ein wichtiger Punkt ist auch, dass ihnen die Person, die die Schlachtung durchführt, nicht fremd ist“, sagt Kienow. Von Geburt an kennen die Rinder die Familienmitglieder. Täglich wird vor Ort geschaut, ob auf dem 15 Hektar großen Weideland alles in Ordnung ist.

„Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber es ist ganz unaufgeregt“, so Kienow. Ist das Tier eingefangen, wird es mit dem Bolzenschussgerät betäubt, bis nach spätestens 60 Sekunden der Tod eintritt. Rund eine Stunde blutet das Tier auf der Weide aus. Dann wird es nach Görzke transportiert, aber nur, um die Haut abzuziehen. Dann sind die Zerlegungskünste von Dirk Kienow im heimischen Grub0 gefragt.

Und wie verhalten sich die anderen Tiere, die auf der Weide den Vorgang beobachten? „Sie haben keine Interpretation dazu. Es ist nichts neues für sie, wenn Tiere vereinzelt und aufgeladen werden. So passiert es ja zum Beispiel auch, wenn wir zu Ausstellungen fahren.“

Warteliste für zartes Steak

Was die Tiere in Jahren auf der Weide stehen, hängt das Fleisch auch im Anschluss in Wochen in der Kühlzelle bei 0,5 Grad Celcius, um zu reifen. Die Bestellungen werden bereits vor dem Schlachttermin eingesammelt, um einen Überblick zu haben, welche Teile in der Direktvermarktung verkauft sind. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Individualität und Nachhaltigkeit. Kleinstbestellungen wie ein paar Rouladen statt großer Fleischpakete machen die Kienows möglich. Die Nachfrage ist hoch, die Kunden geduldig. Sie schätzen die Arbeit und die schöne Marmorierung des Muskelfleisches der Fleischrinder.

Die Zeit und Ruhe, die den Rindern auf der Weide zum Großwerden gegeben wird, bekommt das Fleisch auch nach der Schlachtung, um sich wieder zu entspannen und zu reifen. „Theoretisch sollte das Steak so zart werden, dass man es auch mit einem Löffel essen könnte“, sagt Kienow. Weg vom schnellen plastikverpackten Fleisch in der Frischetheke des Supermarktes, hin zu Wertschätzung und bewusstem Genuss, so das Credo der Direktvermarkter und auch der Kunden.

Seit dem 17. Jahrhundert wird die Rinderrasse in Herefordshire in England gezüchtet. Es ist die am weitesten verbreitete Fleischrindrasse der Welt und in Nord- und Südamerika , Australien, Neuseeland und Südafrika zu finden. Hereford-Rinder sind bekannt für ihre hervorragende Fleischqualität, sehr gute Muttereigenschaften und Gutmütigkeit, die den Umgang mit den Tieren enorm erleichtert. Mehr zur Direktvermarktung von Familie Kienow unter www.hereford-flaeming.de

Für den Hofverkauf ist Antje Kienow zuständig. Sie pflegt den Kundenkontakt und sagt Bescheid, wenn Bäckchen, Tafelspitz oder auch mal Füße abholbereit sind. Bei der ersten Weideschlachtung war auch sie auf der Weide dabei. „Ein Huhn zu schlachten finde ich schlimmer“, so ihr Fazit danach.

Berufliche Laufbahn liefert Know-How

Für Dirk Kienow ist der Nebenerwerb ein schöner Ausgleich zum Bürojob. Als Betriebsratsvorsitzender sei man auch froh, ab und an in die unschuldigen und ehrlichen Gesichter seiner Herde zu schauen. Vom Schlosser, über den Klauenpfleger bis hin zum Meister in einer Milchviehanlage und Anlagenführer weist die Liste seiner beruflichen Laufbahn schon nützliches Wissen rund um die Viehhaltung auf. Dieses macht er sich bis heute zunutze.

Die Herde zählt aktuell 29 Tiere. Sie besteht aus einem Deckbullen, Mutterkühen und dem Nachwuchs. Teilweise wird auch mit reinrassigem Hereford-Sperma künstlich besamt.Weiblichen Kälber bleiben in der Herde zur Zucht. In diesen Tagen werden zwei weitere Kälber auf der Weide das Licht der Welt erblicken. Die männlichen Kälber werden zur Direktvermarktung groß gezogen und nach Bedarf geschlachtet.

Imposant und sanftmütig

Wenn die Kienows auf die Weide im nah gelegenen Jeserig fahren, erkennen die Tiere ihre Halter am gelben Eimer. Ein Rufen reicht, dann laufen die Tiere ihnen in freudiger Erwartung auf ein Leckerli und einer Streicheleinheit entgegen. Imposant erscheinen die bis zu 1000 Kilo schweren Tiere, die aber genauso sanftmütig den Besuchern auf der Weide entgegen treten. Auf ihrem artgerechten Areal haben sie kaum etwas zu fürchten. Der elektrisierte Wolfszaun hat bisher Wirkung gezeigt.

Jeden zweiten Monat, bis auf die Sommermonate Juni und Juli wird geschlachtet. Ohne Zwang, mit dem Bewusstsein, dass die Tiere nicht nur alle einen Namen hatten, sondern auch zum Großteil mit eigenem Futter und viel Zuwendung groß geworden sind.

Von Natalie Preißler