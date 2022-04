Aufmerksamer Rettungsdienst entdeckt Brand bei Wiesenburg

Wiesenburg

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesenburg musste am Ostersonntag zur Brandbekämpfung ausrücken. Aus noch unbekannter Ursache stand gegen 13 Uhr eine Ödland-Fläche neben der B 107 zwischen der Ortsmitte und dem Bahnhof in Flammen. Kollegen der Rettungswache Jeserig/Fläming hatten dies während einer Einsatzfahrt von ihrem Wagen aus bemerkt und der Leitstelle in Brandenburg an der Havel gemeldet.

Kameraden aus Wiesenburg und Neuehütten gemeinsam im Einsatz

Das Gelände befindet sich westlich der Straße und gehört somit nicht zum Naturgolf-Parcours oder zum künftigen Ko-Dorf. Indes brannte das Gras auf etwa 60 Quadratmetern. Das Feuer wurde mittels Schnellangriff vom Tanker aus gelöscht, berichtet der stellvertretende Ortswehrführer Tobias Schulz. Es konnte damit nicht auf den nahen Wald übergreifen.

Während die Kameraden aus Wiesenburg löschten, unterstützte die Ortsfeuerwehr Neuehütten den Einsatz, indem sie die B 107 vorübergehend sperrte.

Von René Gaffron