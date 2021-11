Ausbau der B 246 von Reetz nach Reetzerhütten beginnt

Reetzerhütten

Die Brummi-Piloten, die von Reetz kommend, das Ziegelwerk ansteuern, stehen künftig nicht mehr den nachfolgenden Fahrzeugen auf der B 246 im Weg. Für sie wird extra eine Linksabbiegerspur hergerichtet. Das hat Caroline Fenske erklärt. Sie ist Planerin beim Landesbetrieb Straßenwesen.

In dessen Auftrag wird ab sofort die Bundesstraße östlich von Reetz ausgebaut und dann auch die Ortsdurchfahrt von Reetzerhütten saniert. Noch in diesem Monat beginnen die Bauleute mit den Vorbereitungen. Darüber sind die Anwohner in einer Versammlung in der Wiesenburger Kunsthalle informiert worden.

Regenwasser wird aufgefangen

Mit dem Ausbau der Einmündung zum Wienerberger-Werk geht eine wesentliche Umgestaltung von statten. Dort wird auch eine so genannte Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer errichtet. In der Senke gegenüber kann das aus dem Ort abgeleitete Regenwasser in einem Rückhaltebecken samt Sedimentationsanlage gesammelt werden.

Die B 246 zwischen Reetz und Reetzerhütten muss ausgebaut werden. Im Zuge dessen rücken beide Orte einander näher. Quelle: René Gaffron

Schließlich ist vorgesehen, das Ortseingangsschild an diese Stelle vorzuziehen. Dies und die gepflasterte Insel auf der Fahrbahn sollen gewährleisten, dass im Dorf nicht schneller als Tempo 50 gefahren wird. Zur weiteren Verkehrsberuhigung wird die Bushaltestelle etwas mehr in die Ortsmitte verschoben, wo ebenfalls eine Mittelinsel dafür sorgt, dass die Busse nicht überholt werden, solange sie zum Ein- und Aussteigen halten.

Eine Engstelle in Reetzerhütten

Während die 650 Meter lange Ortsdurchfahrt eine Regelbreite von 6,50 Meter haben und auch für die Radfahrer reichen soll, muss an einer Engstelle der vorhandenen Bebauung der Dorfstraße 44 Rechnung getragen werden. Das 4-Meter-Nadelöhr wird dann mit einer Bake gekennzeichnet, hieß es auf Nachfrage.

Ehe es soweit ist und ab März nächsten Jahres eine Vollsperrung zum Tragen kommt, beginnen die Arbeiten auf der freien Strecke zwischen Reetz und Reetzerhütten – Krötentunnel inklusive. In nicht weniger als fünf Abschnitten wird dort zuerst der Radweg ausgebaut.

Radweg ab Reetz zunächst Behelfspiste

Die am Ende 2,50 Meter breite Trasse außerorts dient erst einmal Abschnitt für Abschnitt als Behelfspiste, über die auch Rettungs-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Linienbusse kommen. Wobei die Kraftfahrer jeweils per Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet werden.

Die Bushaltestellen werden in die Ortsmitte von Reetzerhütten verlegt und an einer Mittelinsel platziert. Quelle: René Gaffron

Für Lastkraftwagen ist die Passage nicht zulässig. „Wir sind mit Regiobus, der Polizei und Anliegern im Gespräch gewesen und deshalb zuversichtlich, dass wir an der innerörtlichen Umleitung kein zweites Reetz erleben“, sagt Caroline Fenske. 2017/18 hatten sich im Zuge des Straßenbaus im Nachbardorf chaotische Szenen abgespielt, obwohl die Durchfahrt sogar mit Schranken versperrt worden war.

Umleitung über Ziesar

Wie damals wird vor allem für den Schwerlastverkehr eine großräumige Umleitung über Loburg, Ziesar und Görzke nach Wiesenburg und in umgekehrter Richtung empfohlen. Anders als seinerzeit hat der Straßenbetrieb jedoch einen etablierten Partner als Auftragnehmer. Es ist die Matthäi-Niederlassung Michendorf.

In der Wiesenburger Kunsthalle hat der Landesstraßenbetrieb über den Ausbau der B 246 in Reetzerhütten informiert. Quelle: René Gaffron

Sie zeichnete 2019 bereits für die Verbindung vom Wiesenburger Kreisverkehr nach Reetzerhütten verantwortlich. Das jetzige Auftragsvolumen beträgt laut Keith Lange vom Landesstraßenbetrieb etwa 3,2 Millionen Euro – einschließlich der anteiligen Kosten der Kommune für Beleuchtung und Gehwege sowie die neuen Leitungen der Erdgas-Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg und Telekom.

Voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023 werden die Arbeiten dauern. „Wir werden regelmäßig über Abläufe und Einschränkungen informieren“, verspricht Lange.

Von René Gaffron