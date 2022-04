B 107 südlich von Wiesenburg überraschend für drei Tage gesperrt

Jeserigerhütten

Überraschung für die Anwohner der Balkan-Orte südlich von Wiesenburg. Der Schwerlastverkehr zieht seit Montag seine Bahnen durch die kleinen Dörfer. „Tempo 30 ist dort zwar ausgeschildert, wird aber von den meisten Autofahrern wohl als Empfehlung missachtet“, beklagen sich verärgerte Anwohner.

Drei Tage dauert die Sperrung der B 107 südlich von Wiesenburg. Quelle: René Gaffron

Hintergrund sind Reparaturen an der B 107. Zwischen der Landesgrenze und der A-9-Anschlusstelle Köselitz wird die Piste drei Tage lang saniert. Als Umleitung sind die L 831 über Jeserigerhütten und dann die L 83 von Mützdorf, über Lehnsdorf und Klepzig zum A 9-Anschluss Klein Marzehns empfohlen.

Beseitigung von Winterschäden bei Göritz

„Die Fräßflickung am Ortseingang von Göritz erfolgt im Rahmen der Winterschadensbeseitigung“, erklärt Oliver Grafe. Wie der Regionalbereichsleiter Ost der der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt berichtet, wurden am Montag auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern die stark geschädigte bituminöse Binder- und Deckschicht erneuert. Dienstag wird die neuen Asphaltschicht aufgetragen.

Am Mittwoch sind lediglich noch Fugenarbeiten vorgesehen. Dann kann noch vor den Feiertagen die Verkehrsfreigabe erfolgen, heißt es im Schreiben aus Dessau.

Die Genehmigung der Vollsperrung innerhalb der Ferienzeit, erfolgte nach Abstimmung und Beteiligung der Verkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark, durch die zuständigen Kollegen des Landkreises Wittenberg, wie die MAZ auf Nachfrage erfuhr.

Wegen der Bauarbeiten bei Göritz wird der VerkehrVon der B 107 durch Jesergiehütten, Mützdorf, Lehnsdorf und Klepzig umgeleitet. Quelle: René Gaffron

Die parallel laufenden Baustellen auf der märkischen Fläming-Seite – beispielsweise die B 246 in Reetzerhütten und die Sanierung des B-246/B-107-Kreisverkehrs an der Wiesenburger Brauerei – waren demnach in Betracht gezogen worden. Die offensive Bekanntmachung des zusätzlichen Nadelöhrs wurde freilich versäumt.

Von René Gaffron