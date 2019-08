Reetz

Mit so einer überwältigenden Resonanz haben die Mitglieder des Dorfvereins „Pro Reetz“ nicht gerechnet. Am Tag der Veröffentlichung in der MAZ zu dem neuen Back- und Kochbuch stand bei Familie Loth das Telefon nicht mehr still. „Alle Viertelstunde klingelte es. Mein Mann wollte gar nicht mehr rangehen“, berichtet Vorstandsmitglied Eva Loth.

Anfragen von Interessenten per Mail kamen noch hinzu. Innerhalb kürzester Zeit gingen die letzten Kochbücher an den Mann oder die Frau. Kurz nachdem sie alle vergriffen waren, gaben die Vereinsmitglieder bereits die nächsten 200 Exemplare in Auftrag. Die druckfrischen Bücher sind nun bei Eva Loth eingetroffen und warten auf ihre neuen Besitzer.

Breit gestreutes Interesse

Die meisten Leute seien aus dem Einzugsgebiet rund um Bad Belzig aber auch aus Borkheide und Borkwalde gekommen, berichtet Eva Loth. „Die 200 Stück waren so schnell weg – ich konnte gar nicht so schnell schauen.“ Die letzten Exemplare holte sie dann auch noch von den Reetzerhütten mit der Gärtnerei ab, die noch fünf Bücher übrig hatten. Doch auch diese waren schnell vergriffen.

„Zufällig rief da gerade ein älterer Herr aus Ziesar an. Er wollte gleich zwei Kochbücher haben und machte sich sofort auf den Weg zu uns. Eine halbe Stunde später stand er dann auch schon vor unserer Haustür.“ Viele Anrufer seien zudem aus Brandenburg an der Havel gekommen.

Für die meisten Interessenten sei vor allem das Rezept „Klump mit Birne“ sehr interessant, berichtet Loth von ihren Erfahrungen. „Die meisten kannten das Gericht noch von ihrer Oma, die das immer gekocht hat, aber keiner wusste wie es geht, weil es nicht aufgeschrieben wurde. Eine Frau aus Brandenburg erzählte mir am Telefon genau das. Alle wollten es nachkochen, aber keiner wusste wie.“

Die Leute hätten sich sehr verständnisvoll gezeigt, als die Exemplare vergriffen waren, so das Vorstandsmitglied weiter. „Mit so einer Resonanz haben wir überhaupt nicht gerecht. Ich habe mich am Ende nicht mal mehr getraut, den Laptop auszumachen – sonst hätte ich am nächsten Tag 50 unbearbeitete Mails mit Anfragen gehabt“, berichtet Loth.

Kleine Fehlerteufel ausgemerzt

In der neuen Ausgabe wurden schließlich noch kleine Fehlerteufel ausgemerzt, die sich beim Schreiben und Formatieren der Seiten eingeschlichen hatten. „In der ersten Ausgabe stand zum Beispiel bei den Nussbrezeln das Rezept vom Christkuchen drin. Bei einer anderen Beschreibung war die Mengenangabe ’ein Esslöffel Mehr’, statt Mehl. In der neuen Version sind diese Fehler alle beseitigt worden.“

Ob die nächsten 200 Exemplare für die hohe Nachfrage ausreichen werden, wissen die Mitglieder des Dorfvereins „Pro Reetz“ nicht. „Wir schauen erst mal jetzt, wie die Nachfrage für das Back- und Kochbuch weiterhin ist. Wenn wieder genug Spenden zusammengekommen sind und wir noch welche brauchen, dann bestellen wir wieder welche nach.“

Das Buch ist kostenfrei unter evaloth@t-online.de oder 033849/50664 zu erhalten. Der Verein freut sich über Spenden.

Von Johanna Uminski