Baum auf dem Wiesenburger Goetheplatz nachts abgehackt

Wiesenburg

Entsetzen am Donnerstagfrüh in der Wiesenburger Ortsmitte. Denn in der Rabatte am Goetheplatz ist ein Baum abgehackt worden. Etwa auf Hüfthöhe muss jemand mit der Axt am Werk gewesen sein, lautet die Vermutung.

Nahe dem Personaleingang am Giebel des Edeka-Marktes hatte die hochstämmige Felsenbirne gestanden. Das Gewächs – botanischer Name Amelanchier arborea „Robin Hill“ – war vor 15 Jahren dort gepflanzt worden.

Entdeckung gleich am Morgen

Vermutlich in der Nacht wurde es dann augenscheinlich mit mehreren Schlägen durchtrennt. Gegen 6.30 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Gemeinde die traurige Entdeckung gemacht.

Jemand muss den Baum am Wiesenburger Goetheplatz mit der Axt durchtrennt haben. Quelle: René Gaffron

Der Stamm hatte einen Umfang von immerhin 25 bis 30 Zentimetern. Wahrscheinlich handelt es s sich um eine Tat aus blinder Zerstörungswut. Denn die Krone lag nicht weit entfernt und ist inzwischen weggeräumt worden. „Der Schaden dürfte bei rund 3000 Euro liegen“, schätzt Ulrich Jarke. Der Parkleiter zeichnet auch für das kommunale Grün verantwortlich.

Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Aussagen von Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Brandenburg/Havel, 03381 / 56 00.

Von René Gaffron