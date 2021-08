Wiesenburg

Ein Spaziergang im Wiesenburger Schlosspark lohnt immer. Erst recht, wenn das Parkfest gefeiert wird. Am Sonnabendnachmittag ist es wieder soweit. Dann wird das Gartendenkmal zur Kulisse. Wobei klein, aber fein gefeiert werden soll, wie die Organisatoren mitteilen.

Immerhin: Im vergangenen Jahr wurde das Spektakel wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt. Dieses Mal müssen räumliche Veränderungen gemeistert werden. Denn weil das Teehaus gerade restauriert wird, kann das Vergnügen dort nicht wie üblich über die Bühne gehen. Wohl aber auf der Wiese am ehemaligen Tennisplatz.

Feuerwerk als Krönung

Das wiederum eröffnet neue Perspektiven auf das Feuerwerk, das gegen 22 Uhr einmal mehr krönender Abschluss werden soll. Bislang haben die Besucher von der Terrasse des Schlosses aus den Sternenregen beobachtet, nun wird das Wahrzeichen der „Flämingperle“ zum Teil der Inszenierung. Die Firma Fire-Fashion aus Hoppegarten freut sich laut eignem Bekunden jedenfalls auf die Herausforderung.

Sie ist eingebettet in der Tanzveranstaltung mit „der Diskothek Hypodrom“ von Andreas Täge aus Görzke. Schon am Nachmittag sorgt er gemeinsam mit dem heimischen Jugendblasorchester für gute Unterhaltung. Auch für das Ensemble um Leiter Horst Bendyk ist es ein besonderer Auftritt – der erste des Jahres.

Aktivitäten auf dem Wasser

Im Park sind außerdem von 14 Uhr wieder Bootsfahrten auf dem Schlossteich, Aquazorbing in Riesenbällen auf dem Wasser, Ponyreiten, Spaß bei Sport und Spiel angekündigt.

Am Rande wird um 17 Uhr zum Konzert in die Marienkirche eingeladen. Der Domkantor Marcell-Fladderer-Armbrecht aus Brandenburg an der Havel gibt sich die Ehre und lädt Jung und Alt ein die dieses Jahr besonders verehrte Instrumenten-Königin zu erleben.

Von René Gaffron