Warum sich eine Schmerwitzerin in Benken um Frösche und Kröten kümmert

Benken

Es ist still in Benken. Auf einer Holzbank neben dem Feuerwehrhaus sitzt Christel Ladewig und blickt auf den Dorfteich. Sie genießt die Frühlingssonne und das Naturidyll, das alle paar Minuten röhrende Autos und rumpelnde Lkw stören.

Trotz vorgeschriebener 50 km/h ist so manches Fahrzeug schneller unterwegs. Und ist nicht nur eine Gefahr für die Menschen in Benken, sondern ebenso für die Frösche und Kröten, die dort leben und sich in der Paarungszeit befinden.

Nicht alle Autofahrer gehen vom Gas, bevor sie am Dorfteich in Benken vorbeifahren. Quelle: Fabian Lamster

Damit die Autos die Amphibien nicht überfahren, ist die Seniorin da. Gemeinsam mit einigen Helfern der Naturwacht Brandenburg hat sie auch dieses Jahr wieder einen grünen Zaun am Benkener Dorfteich aufgestellt, der Frösche und Kröten von der Straße fernhält.

Krötenzaunbetreuerin seit Jahren

Entlang des Zaunes befinden sich 18 in die Erde gebuddelte Eimer. In der Laichzeit, meist von Ende Februar bis Anfang Mai, kommt Christel Ladewig jeden Tag nach Benken, um in den Eimern gestrandete Amphibien zurück in die Natur zu lassen. „Es macht mir großen Spaß, den Tieren zu helfen. Sie sind interessant und ich komme immer gerne her“, sagt die Seniorin.

Als die Naturwacht Brandenburg 2016 nach einer neuen Krötenzaunbetreuerin sucht und ihr Lebensgefährte ihr davon erzählt, überlegt Christel Ladewig nicht lange – und sorgt seitdem für das Wohl von Reptilien und Amphibien in Benken.

„Außergewöhnlicher Tag“ am Benkener Dorfteich

An diesem noch kühlen Frühlingstag hat Christel Ladewig am Krötenzaun wenig zu tun. Kein einziges Tier hat sich in einen der 18 Eimer verirrt. Für den 27. März 2020 macht sie darum einen Strich in ihr Notizbuch, wo sie genau notiert, wie viele Amphibien in den Eimern waren.

Als sie einige Seiten zurückblättert, bleibt ihr Daumen bei der Seite vom 20. März. „Das war ein außergewöhnlicher Tag. Insgesamt 109 Erdkröten sind in den Eimern gewesen“, sagt die Seniorin.

Zum Vergleich: In der gesamten Laichzeit im Jahr 2019 hat die Schmerwitzerin 437 Amphibien gezählt. In ihrem ersten Jahr in 2016 waren es sogar noch 766.

In ihrem Notizbuch trägt die 73-Jährige ein, wie viele Tiere sich in den 18 Eimern entlang des Krötenschutzzaunes befunden haben. Quelle: Fabian Lamster

Warum es immer weniger Kröten und Frösche gibt

Eine Zahl, die sie auch in diesem Jahr wohl nicht erreicht, wo es bisher 225 Tiere waren. „Die Autos sind nur eine Gefahr, aber vor allem die vergangenen beiden trockenen Sommer machen den Tieren zu schaffen“, sagt Christel Ladewig.

Hintergrund: Durch hohe Temperaturen und wenig Regen ist der Wasserstand im Benkener Dorfteich so drastisch gesunken, sodass die abgelegten Eier von Fröschen und Kröten vertrockneten – und die Population abgenommen hat.

Christel Ladewig schätzt das Idyll am Benkener Dorfteich und setzt sich für die dortigen Lebewesen ein. Quelle: Fabian Lamster

„Es war teilweise so wenig Wasser im Teich, dass man fast bis zum kleinen Holzhaus laufen konnte, das sich im Teich befindet“, sagt Katrin Mielsch, die nicht nur mit Christel Ladewig, sondern mit allen 40 Krötenzaunbetreuern im Hohen Fläming im Kontakt steht.

Frösche begeistern die Enkel

Fragt man die 73-Jährige nach besonderen Vorkommnissen am Benkener Dorfteich, muss sie nicht lange überlegen. Während sie meist Erdkröten in den Eimern findet, sind manchmal auch Teichmolche oder Moorfrösche dabei. Kreuzkröten bezeichnet die Seniorin als „echte Seltenheit“.

Als sie beim Gang um den Teich in einem Eimer doch eine Erdkröte entdeckt, greift sie sie so vorsichtig mit ihrer Hand, als würde sie eine Feder auf ihrer Hand tragen. Die Wärme ihrer Hand erquickt das klamme Tier, das wenig später Richtung Teich hüpft.

Die Wärme von Christel Ladewigs Hand belebt eine Erdkröte. Minusgrade in der Nacht bringen die Tiere in Lebensgefahr. Quelle: Fabian Lamster

Zwei Mal haben Christel Ladewig schon ihre Enkel nach Benken begleitet. Sie erinnert sich, wie sie ihnen die Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erklärte und ist stolz darauf, dass sie überhaupt keine Berührungsängste zu den Tieren zeigten.

Auch in diesem Jahr haben sie ihre Oma bereits gefragt, ob sie wieder mit ihr zum Dorfteich fahren können. „So gerne ich sie auch mitnehmen würde, kann ich das jetzt durch das Coronavirus nicht machen“, sagt die 73-Jährige.

Amphibien auch in ihrem Garten

Dass der Seniorin die Natur und ihre Lebewesen wichtig sind, zeigt sich auch in ihrem Zuhause in Schmerwitz. In ihrem Garten hängen sechs Vogelkästen, die Spatzen bewohnen.

In diesem Jahre möchte sie außerdem einen Blühstreifen anlegen, von dem sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge ernähren sollen. Wenn sie davon erzählt, wie Libellen schlüpfen, legt sich ein Lächeln in ihr Gesicht.

Und auch auf Frösche und Kröten muss Christel Ladewig in ihrem Zuhause nicht verzichten. In ihrem Garten befindet sich ein kleiner Teich, an dem Frösche und Teichmolche leben.

Amphibienschutz im Fläming Im Naturpark Hoher Fläming hat die Naturwacht Brandenburg Krötenschutzzäune mit einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometern aufgestellt. An insgesamt 19 Orten sollen sie Amphibien vor Autofahrern schützen, zum Beispiel in Bad Belzig, aber ebenso in Groß Marzehns und Steinberg bei Ziesar. Fehlt an einem Laichgewässer ein Krötenzaunbetreuer, kann die Naturwacht diesen nicht errichten und den Schutz der Tiere gewährleisten. In diesem Jahr ist das im Wiesenburger Ortsteil Jeserig und in Verlorenwasser passiert. Die Naturwacht Brandenburg unterstützen derzeit insgesamt 300 ehrenamtliche Mitarbeiter im gesamten Bundesland. Das Ziel: Die Vielfalt der Natur bewahren.

Von Fabian Lamster