Wiesenburg

Die Mitarbeiter der Brandenburgischen Aufarbeitungsbeauftragten bieten eine Sprechzeit vor Ort an. Die Offerte richtet sich an Menschen, die in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR politisch verfolgt wurden sowie deren Angehörige.

„Auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ist das Interesse an den von der Stasi gesammelten Informationen hoch“, heißt es in der Ankündigung. Noch immer hätten viele ihren Anspruch auf Rehabilitierung und Entschädigung nicht geltend gemacht oder nicht durchsetzen können.

Einzelgespräche über Rehabilitierung

Individuell könnten folgende Themen besprochen werden: Rehabilitierung von SED-Unrecht nach dem Strafrechtlichen, Verwaltungsrechtlichen und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz; die Suche nach personenbezogenen Unterlagen, die politische Verfolgung oder den rechtsstaatswidrigen Eingriff in das Leben des Einzelnen dokumentieren; Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden; Vermittlung psychosozialer Hilfsangebote.

Es können Anträge zur Einsichtnahme in die persönlichen Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit gestellt werden. Dazu muss der Personalausweis vorgelegt werden.

Die Sprechzeit findet Dienstag, 14 bis 18 Uhr, im Rathaus Wiesenburg statt.

Von René affron