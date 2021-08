Berliner Kinder präsentieren Lieder zum Nachdenken in Reetz

Reetz

Nach einem Jahr Pause trafen sich junge Berliner Musiker in diesem Jahr wieder auf dem Sensthof in Reetz zum Reetzival. Wenn auch nur für einen Tag. So fanden die kreativen und ökologischen Workshops parallel zu den Auftritten der Schüler statt.

Schon die Vorbereitungen waren nicht leicht. „Wir konnten zwei Wochen vor Ferienbeginn das erste Mal gemeinsam proben“, erzählt Nikolas Hübner. Der Musiklehrer der Martin-Buber-Oberschule Spandau, hatte schon früh das Potenzial des Gehöftes erkannt. Seit 2012 kommt er mit den Jungen und Mädchen jährlich in das 540-Einwohner-Dorf, das sich über kulturelle Beiträge und die Begegnung mit den jungen Leuten freut.

Lange nur online geprobt

Wegen Corona fand fast der gesamte Instrumentalunterricht nur online statt, so dass die Schüler allein für sich üben mussten. Dann wurde alles zusammengeführt. „Vor dem Hintergrund bin ich begeistert, was die Kinder geleistet haben“, sagt Nikolas Hübner nicht ohne Stolz. Zumal der Nachwuchs seit langem erstmals vor Publikum auftrat und aufgetreten war.

Das Reetzival konnte unter freiem Himmel über die Bühne gehen. Quelle: Eva Loth

Auch die Auswahl der Musikstücke hat ihn etwas überrascht. Es waren nicht nur Songs aus der heutigen Zeit, sondern auch ältere auf den Probenplan. Der Titel von R.E.M „It’s the End oft he World as we know it“ (Ist es das das Ende der Welt wie wir sie kennen?) stammt von 1987, ist aber nach wie vor aktuell. Und natürlich durfte auch der 2016 komponierte Reetzival-Song nicht fehlen.

Bereits im Vorfeld fand ein offen ausgeschriebener Songwriting Workshop statt. Daran beteiligten sich auch Schüler, die nicht an diese Gesamtschule gingen. Dabei lernten die Jugendlichen, wie sie kreative Ideen umsetzt, Titel arrangiert und für Bands aufbereitet.

Umzug in die Scheune erwogen

„Sie sollten lernen, sich in den Liedern selbst auszudrücken“, so Nikolas Hübner. Die Ergebnisse durften sie auf dem Reetzival präsentieren. Insgesamt wurden acht selbst geschrieben Songs unter großem Beifall vorgestellt.

Das Teilnehmer am Reetzival konnten Nistkästen bauen und nach Hause mitnehmen. Quelle: Eva Loth

Noch am Freitag gingen besorgte Blicke gen Himmel. „Wir hatten ein gutes Hygienekonzept, zur Not hätte auch alles in der Scheune stattfinden können“, bestätigt er. Allerdings wäre dann die Zuschauerzahl begrenzt gewesen.

Nistkästenbau dank Holzspende

Auch das Rahmenprogramm bot für jeden etwas. Es gab Kräuterwanderungen über den Sensthof, eine Führung über das ökologisch bewirtschaftete Land und viel Handwerkliches.

Am Rande wurde unter anderem mit Ulla Ondratschek ein Johanniskrautöl hergestellt Quelle: Eva Loth

Ulla Ondratschek, pensionierte Lehrerin und früher mit ihren Schülern oft in Reetz zu Gast, stellte mit Interessierten ein Johanniskrautöl her. Dieses wirkt laut ihrer Aussage besonders gut bei Verbrennungen, einschließlich Sonnenbrand. Die Kinder waren begeistert beim Vogelhäuschen bauen. Jeder konnte seins anschließend mit nach Hause nehmen. Das Material dafür waren Holzabfälle von einer Baustelle.

Gespannt warteten alle auf den Auftritt in der Reetzer Kirche. Dort wurde diesmal Jazz zum Besten gegeben – einfach zum entspannen.

Von Eva Loth