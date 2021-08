Besser spät als nie: Freibad Reetz startet Saison

Reetz

Jetzt hat es doch noch geklappt, Das Reetzer Freibad ist ab sofort geöffnet. „Hoffentlich gibt es auch noch ein paar schöne Tage“, sagt Paul Opitz, der eigens die Rettungsschwimmer-Ausbildung absolviert hat.

Vorigen Sommer war wegen Mangel am qualifiziertem Aufsichtspersonal die Saison ins Wasser gefallen. Diesmal hatte die Kommune zu spät den Zaun zur Abgrenzung des Überlaufbeckens bestellt. Zu einer nochmaligen Verzögerung kam es jetzt. Sie war einem Leck im großen Becken geschuldet, was jedoch schnell geschlossen werden konnte.

Weitere Instandsetzung nötig

Für das kommende Jahr hofft die Gemeinde Wiesenburg/ Mark auf Geld aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Sanierung der Freizeitstätte. In der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche wurde beschlossen, den Eigenanteil dafür in den Etat einzuplanen.

Folgende Öffnungszeiten sind gültig: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Ausnahme: Am 21. August bliebt die Anlage geschlossen.

Von Eva Loth