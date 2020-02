Mittelmark

Telefonbetrüger haben versucht, mehrere Bürger in Ziesar, Wiesenburg und Glienecke um Geld zu bringen. Sie riefen ihre Opfer an und versprachen einen Lottogewinn in fünfstelliger Höhe. Dieser könne jedoch erst ausgezahlt werden, sofern die Gewinner eine paar Hundert beziehungsweise Tausend Euro zahlten. Das machte die Angerufenen jedoch so misstrauisch, dass sie auflegten und die Polizei alarmierten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor ominösen Telefonanrufen. „Bevor sie einer Person Geld geben, besprechen Sie das mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn die Sache nicht geheuer ist, alarmieren Sie die nächste Polizeidienststelle.“ Niemals sollte Geld an Unbekannte gegeben werden, auch, wenn sich diese als Polizeibeamte vorstellten. Ist ein Termin zur Geldübergabe schon vereinbart, sollte die Polizei unter der Notrufnummer 110 alarmiert werden.

Vornamen in Telefonbüchern sollten abgekürzt werden. Dafür könne sich der Betreffende an die Telekom wenden.

Weitere Infos der Polizei gegen Betrügereien sind hier zu finden.

