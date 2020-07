Reetz

Mit 86 Jahren hat man ein bewegtes Leben hinter sich. Da wird diese oder jene Anekdote schon mal bei Familienfesten zum Besten gegeben. So war es auch bei Familie Kautz, wenn Mutter Ellen aus ihrem Leben erzählte. Schwiegertochter Almut war von den Erzählungen so begeistert, dass sie diese gern für die Zukunft bewahren wollte. In erster Linie natürlich für die Kinder und inzwischen 13 Enkel.

Also ging sie einmal in der Woche zu ihrer Schwiegermutter, um sich aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Dass daraus ein Buch entsteht, war anfangs gar nicht geplant. „Ich habe ganz neu verstanden, wie dein Blick auf die Welt ist“, so Almut Kautz zu Schwiegermutter Ellen Kautz bei der Buchvorstellung in der Reetzer Kirche. „Es war mir eine Ehre, dass ich als Schwiegertochter das machen durfte“, sagte sie.

Anzeige

Ordnung in Geschichtchen bringen

Als Almut Kautz später die geheftete Blättersammlung sah, dachte sie sofort: da muss ein Buch draus werden. Die Familie ging auf Bärbel Krämer zu, von der sie wussten, dass sie Erfahrungen und selbst schon einige Bücher geschrieben hat. Völlig ungeplant wurde sie beim gemeinsamen Kaffeetrinken angesprochen, ob sie diese Aufgabe übernehmen wolle. Bärbel Krämer sagte sofort zu.

Weitere MAZ+ Artikel

Ellen Kautz hat in ihrem Leben viel erlebt. Schwiegertochter Almut hat die Geschichten der 86-Jährigen zu Papier gebracht. Daraus entstand ein Buch, dass in der Reetzer Kirche Premiere feierte. Quelle: Eva Loth

So bekam sie im Herbst 2019 einen lila Hefter mit den gesammelten Werken. Da Almut Kautz alles so aufgeschrieben hatte, wie ihre Schwiegermutter es erzählt hat, bestand die erste Aufgabe darin, ein bisschen Ordnung und zeitlichen Ablauf in die Geschichten zu bringen. „Ich sah die Unterlagen als einen großen Schatz und einen riesigen Vertrauensbeweis an“, so Bärbel Krämer.

Bewohnerin von Reetz

Für sie war es faszinierend festzustellen, das bei Ellen Kautz nicht nur der eine Mensch im Mittelpunkt steht, sondern sie eigentlich die ganze Welt mit ihren Armen umschließt. „Es war sehr emotional und ich konnte viel lernen“, so Bärbel Krämer.

Viele waren in die Reetzer Kirche gekommen, um einigen Auszügen aus dem Buch zu lauschen und am Ende natürlich auch ein Exemplar mitzunehmen, hat Ellen Kautz mit ihrem Mann Jürgen und den Kindern doch viele Jahre in Reetz gelebt. Die Kinder fühlten sich wohl im Ort und halfen Nachbarn und Freunden, wo sie konnten, sei es beim Holz machen, Kohlen schippen oder bei der Heuernte.

Zweiter Weltkrieg in Berlin

Das langgezogene „Heeelmut“ von Ilse Hübel ist sowohl Ellen Kautz als auch Sohn Helmut noch gut in Erinnerung. Auch wenn die anderen Söhne natürlich auch mithalfen. „Aber Helmut ließ sich wohl so schön dehnen“, so Kautzens Mutter schmunzelnd. So bezeichnet zu werden, war eine Ehre, denn es hieß, man war im Ort angekommen und anerkannt.

Ellen Kautz hat in ihrem Leben viel erlebt. Schwiegertochter Almut hat die Geschichten der 86-Jährigen zu Papier gebracht. Daraus entstand ein Buch, dass in der Reetzer Kirche Premiere feierte. Quelle: Eva Loth

Ellen Kautz wurde 1936 in Berlin geboren, erlebte dort den zweiten Weltkrieg und die ersten Bombenangriffe. 1943 wurde die Familie ausgebombt. Zum Glück im Unglück konnten alle mit ihren wenigen Habseligkeiten, die noch geblieben waren, nach Bad Düben gehen. Die Mutter von Ellen Kautz stammt aus der dortigen Bäckerei. Natürlich mussten alle fleißig mithelfen. Es war schon komisch in Zeiten, wo Hunger herrschte, in einer Bäckerei zu leben. Zumindest gab es dort wenigstens immer eine Mehlsuppe.

Wie sie ihren Ehemann kennen lernte

Ellen Kautz machte eine Ausbildung zur Katechetin, unterrichtete Kinder. Vor Ende des Krieges war dies noch Schulfach. Einige ihrer Erlebnisse können im Buch nachgelesen werden. Auch, dass sie einmal eine Ohrfeige verteilte. Natürlich hat sie sich dafür entschuldigt. „Ich wollte es ja nicht, aber manchmal saust es doch raus“, so Ellen Kautz in ihrer unnachahmlichen Art.

Auf der kleinen Lesung konnten die Geschichten aus dem Buch nur angerissen werden. Trotzdem ging ein „Oohh, schade“ durch die Reihen, als die Zeit nicht mehr ausreichte, um die Geschichte des Kennenlernens mit Ehemann Jürgen zu erzählen. Aber das können ja nun alle nachlesen.

Sie merkt sich jedes Gesicht

Was ist eigentlich das Besondere an Ellen Kautz? Die sie kennen, wissen es genau. Zum einen redet sie auch heute noch so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Sie hat ein ausgesprochen gutes Personengedächtnis. Wenn sie erzählt, kommen immer wieder neue Personen und Ereignisse hinzu, trotzdem schließt sich am Ende der Kreis und es hängt doch alles zusammen.

Ellen Kautz hat in ihrem Leben viel erlebt. Schwiegertochter Almut (2.v.l.) hat die Geschichten der 86-Jährigen mit Hilfe von Bärbel Kraemer (r.) zu Papier gebracht. Daraus entstand ein Buch, dass in der Reetzer Kirche Premiere feierte. Quelle: Eva Loth

Und Ellen Kautz schreibt – Karten. Geburtstagsgrüße gehen bei ihr in jeder Woche raus. Gefühlt gibt es kaum einen Menschen aus der Region, der noch keine Geburtstagskarte von ihr bekommen hat. „Ich hatte Ellen Kautz im Januar kennengelernt und schon im Februar hatte ich eine Geburtstagskarte“, erinnert sich Bärbel Krämer. Und das macht Ellen Kautz schon seit vielen Jahren. Einen Fernseher besitzt sie nicht, ebenso keinen Computer oder Internet. Ellen Kautz lebt in einer völlig analogen Welt.

Bücher werden verschenkt

Ihre Enkel sind stolz auf ihre Großmutter. Der älteste, Hans, brachte es in seinen Abschlussworten auf den Punkt und bewirkte damit bei Ellen Kautz feuchte Augen. „Danke für Deinen Einsatz über all die Jahre, dass Du immer für uns da warst. Es steckt ganz viel Gold und ganz viel Schatz in diesem Buch“, so Hans Kautz.

Ellen Kautz will die Bücher nicht verkaufen, sondern verschenken. Aber eine Spende ist gern gesehen. „Wofür die sein wird, haben wir noch nicht ausgekaspert“, so Helmut Kautz. Und so saß Ellen Kautz am Ende der Buchvorstellung an einem kleinen Tisch in der Kirche und signierte Buch um Buch.

Wer Interesse an einem Buch hat, kann unter 033841/380308 anrufen und bestellen.

Von Eva Loth