Wiesenburg

Die Herbstferien haben begonnen. Doch gibt es keinen Grund hinter dem heimischen Ofen hocken zu bleiben.Dem Wiesenburger Familienzentrum und seinen Partnern sei Dank. Es bietet gleich eine Vielzahl von Aktivitäten für den Nachwuchs an.

Los geht es mit einer Theatergruppe. Von Dienstag bis Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr kommen Fünft- und Sechstklässler der Grundschule „Am Schlosspark“ in der Kunsthalle am Goetheplatz zusammen. In Regie von Sozialarbeiterin Stefan Reipen wollen sie sich in der Clownerie üben. Die Aufführung ist nicht von ungefähr zur Faschingszeit im nächsten Jahr vorgesehen, wie es in der Ankündigung heißt.

Sprayer im Fläming bekannt

Während der Teilnehmerkreis dort schon geschlossen ist, unterbreitet Jugendkoordinator Carsten Neumann ab 14. Oktober noch drei offene Angebote. So können interessierte Jungen und Mädchen an der Gestaltung einer Erdgasverteilerstation mitwirken: Montag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils ab 10 Uhr, sind sie gefragt.

Graffiti-Künstler Mirco Stielow aus Brandenburg/Havel, der auch schon in Dippmannsdorf und Niemegk aktiv war, steht ihnen zur Seite und hilft bei der Auswahl von Motiven und dem Umgang mit den Farben aus den Sprühdosen. Der 43-Jährige ist professioneller Sprayer und kann am Rande berichten, wie das Leben mit dem kreativen Beruf funktioniert.

„Dein Leben –Du entscheidest“, lautet das Motto für das Tagesseminar mit Marlies Stegmann. Die selbst junge Referentin erklärt Dienstag, 10 Uhr, in Theorie und Praxis, wie sich Kinder mit möglichst wenig Stress den Herausforderungen des Alltags stellen können. Die Teilnahme an beiden Workshops kostet insgesamt 5 Euro.

Tanzparty zum Ausklang

Mit Tanzmusik für Jung und Alt soll die Aktionswoche ausklingen. Eine Party ist für 19. Oktober, 19 bis 2 Uhr, angekündigt. Musik von den 80er-Jahren bis heute wird aufgelegt. Eintritt: 2,50 Euro.

Kontakt: Mehr erfährt man bei Carsten Neumann unter 0 15 20/7 52 94 04.

Von René Gaffron