Wiesenburg

Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wir auf jeden Fall ein Besonderes. Folgerichtig wird es wegen der Covid-19-Pandemie wohl keine Krippenspiel-Aufführung wie üblich am Heiligabend in der Wiesenburger Marienkirche geben. Deshalb haben sich Gemeindepädagogin Christina Zesche und Mitstreiter schon eine Alternative überlegt.

Demnach wird die Geschichte des Jesuskindes dieses Mal verfilmt. Die Evangelische Gemeinde sucht dafür Darsteller im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Das Casting für die Dreharbeiten, die an verschiedenen Orten und hauptsächlich im Freien stattfinden sollen, ist für nächste Woche geplant. Lebendige Schafe in Schmerwitz wirken ebenfalls mit.

Für die Produktion konnte das Team von Mals Scheune nahe liegender Weise gewonnen werden. Mit deren technischem Know how kann dann zur Christvesper ein ansprechender Clip präsentiert werden, hofft jedenfalls Pfarrer Stephan Schönfeld.

Pfarramt Wiesenburg, Schloßstraße 1, 033849 / 50 290.

Von Ren Gaffron