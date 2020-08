Corona-Krise: Busbetrieb aus Klepzig setzt jetzt mehr auf Deutschlandtouren

Klepzig/Wiesenburg

Umdenken und Deutschland neu entdecken: Familie Glaser muss ihren Omnibusbetrieb „ Heideröslein“ neu strukturieren. Die Coronakrise hat das inzwischen 65 Jahre alte Unternehmen hart getroffen. Die Busse standen weitgehend still. Bis zum 30. Juni.

„Da hatten wir wieder unsere erste Tagesfahrt in den Spreewald“, erzählt Sieglinde Glaser. Neben dem Linienverkehr der 591 und 592 zwischen Bad Belzig, Klepzig und Niemegk, sowie Naturpark- und Burgenbuslinie gehören vor allem Tages- und Mehrtagesfahrten zum Geschäft des Unternehmens. Im Normalfall auch ins europäische Ausland.

Unterwegs mit der Corona-Risikogruppe

In diesem Jahr ist wie bei vielen Reise- und Tourismusunternehmen alles anders. Doch eine Fahrt, nach Bornholm in Dänemark, soll Ende August stattfinden. Wenn die Verordnungen nicht verschärft werden. Für die siebentägige Reise sind noch einige Plätze frei.

Mit überwiegend Fahrgästen im Seniorenalter, ab 60 Jahren aufwärts, transportiert das „ Heideröslein“ eine der Risikogruppen für eine Corona-Infektion. Dementsprechend wurde ein Hygienekonzept erstellt, Passagiere werden, wenn möglich, auf Lücke gesetzt und der Mund-Nasen-Schutz kommt zum Einsatz. „Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt reist oder nicht“, sagt Sieglinde Glaser. Große Hoffnungen setzen sie dennoch in ihre Adventsfahrten, die unter anderem ins Erzgebirge einladen.

Schülerverkehr ist damals wie heute ein Bestandteil des Omnibusbetriebes. Quelle: privat

Sieglinde Glaser managt im Unternehmen Buchungen und Bürogeschehen. Tatkräftige Unterstützung hat sie dabei von Tochter Christina. Die 34-Jährige, aktuell in Elternzeit, kümmert sich um das Marketing und den Internet-Auftritt des Unternehmens.

Patagonien muss warten

Ob sie später einmal das Unternehmen weiterführt, ist noch nicht festgelegt. „Es gibt Tage an denen ich große Lust habe, aber auch andere an denen mir bewusst wird, dass eine Unternehmensführung eine große Hausnummer ist“, sagt die junge Mutter.

Besonders betrübte die Glasers 2020, dass ihre Highlight-Reise, die in diesem Jahr nach Patagonien, also in die südamerikanischen Länder Argentinien und Chile führen sollte, ausfällt. „Dort fliegen aktuell ja noch nicht einmal Urlaubsflieger hin“, so die Unternehmerin. Aktuell gilt bis mindestens 31. August eine weltweite Reisewarnung, die auch die anvisierte Region einschließt.

Deutschland : Reiseziel Nummer eins

Für 2021 heißt es: Umdenken. Die Glasers glauben nicht, dass die Corona-Pandemie vor 2022 ohne Impfstoff eine Wendung nimmt. „Für das kommende Jahr planen wir mehr Deutschlandreisen. Und wollen unsere Heimat wieder neu entdecken und so neue Nischen und Reiseziele anbieten“, verrät Tochter Christina angesichts der aktuellen Lage.

Es ist nicht die erste, aber wohl die größte Krise, die das „ Heideröslein“, dessen Name für den ersten Opel-Bus übrigens bei einem Sonntagsspaziergang der Glasers über die Märkische Heide 1955 gefunden wurde, in ihrer jüngeren Geschichte meistern muss.

Der erste Opel-Bus, das Heideröslein, mit 30 Plätzen. Quelle: Natalie Preißler

„Mit einem Mal war Schluss mit den Buchungen“, erinnert sich Sieglinde Glaser zum Beispiel an die Wendezeit vor gut dreißig Jahren. Zu DDR-Zeiten war das Unternehmen vor allem mit Betriebsausflügen, Brigadefahrten und Veranstaltungen der Volkssolidarität betraut. Anschließend überrollte sie ein regelrechter Reiseboom, der erst einmal bewältigt werden wollte.

Der „Westbus“: das Novum

„Alle wollten auf einmal in den Westen. Wir mussten uns neu orientieren und organisieren“, erzählt die heute 60-Jährige. Auch Mehrtagesfahrten waren Neuland. Überteuert wurden Reisebusse mit West-Standard, Kühlbox und Toilette, angeboten. Da konnte der gute alte Ikarus nicht mehr mithalten. Der erste West-Bus der Marke Setra hielt Einzug in die Flotte.

Heute gehören sieben Reisebusse dieser Art plus zwei VW-Transporter zu den Fahrzeugen des Unternehmens.

Über das „Heideröslein“ 1946: Gründung eines Fuhrbetriebs durch Elli Glaser (damals Bailer) und ihren Ehemann Peter; transportiert wurde Baumaterial im Auftrag für Sudeten, die sich in der Region ansiedelten 1952: Elli Bailer beantragt nach dem Tod ihres Mannes eine Konzession für den Linienverkehr und stellt so die Weichen für das spätere Omnibusverkehr-Unternehmen 1955: der erste Opel-Bus genannt „ Heideröslein“ mit 30 Sitzen für 60.000 Mark wird gekauft 1960er-Jahre: Zum Linienbetrieb kommen Schüler- und Berufsverkehr hinzu 1990: ein Reiseboom setzt ein und der erste Westbus kommt in die Flotte; ein Jahr später übernimmt Sohn Armin Glaser die Firmenleitung; es folgen Tankanlage, Sanierung des Betriebshofes und eine Waschanlage mit Wasseraufbereitung hält Einzug auf dem Gelände 2001: die erste Fernreise führt an die Ostküste der USA und Kanadas ab 2009: zunächst ergänzt die Naturpark- und ab 2014 auch die Burgenbuslinie in Kooperation mit dem Regiobus Potsdam-Mittelmark das Angebot der Glasers im Linienverkehr Mehr zur Geschichte und dem Angebot gibt es hier.

Neue Reiseziele erkundeten die Glasers nach dem Mauerfall zunächst mit den privaten Auto, um sich vor Ort ein Bild von Angeboten und möglichen Partner für ihre Reiseangebote zu machen. Touristen aus dem Osten mussten sich oft mit dem Nötigsten zufrieden geben.

„Viele Hotels wurden überbucht, so dass für unsere Gäste zum Beispiel statt Hotelzimmern nur Jugendherbergen blieben. Der Busfahrer wurde teilweise auch noch im einem anderen Ort einquartiert“, erinnert sich Armin Glaser. Der 64- Jährige ist mit dem elterlichen Betrieb groß geworden und saß selbst 21 Jahre lang regelmäßig hinterm Steuer. Heute werkelt er lieber in der privaten Werkstatt. Beschwert hat sich in dieser Zeit kaum jemand. Dafür war es eine zu spannende Sache, Westdeutschland zu erkunden.

Nach der Wende wollten die Fahrgäste den West-Standard, also zog ein Setra- Bus in die Flotte ein. Quelle: privat

Die Wende-Krise wurde mit viel Eifer, Mut und Energie gemeistert. „Wir waren jung und mussten uns vieles selbst erarbeiten“, erzählt Sieglinde Glaser. Werbung wurde zum Beispiel wurde als A4-Flyer im Konsum der umliegenden Dörfer verteilt.

Ein Abenteuer in Frankreich

Eine besonders abenteuerliche Geschichte, die so wohl seinesgleichen in der Chronik des Familienunternehmens sucht trug sich bei einer der ersten mehrtägigen Fahrten 1990 im französischen Straßburg zu.

„Auf einmal kam ein Anruf aus Frankreich, ob uns ein Reisebus gehöre“, erinnert sich Sieglinde Glaser. Das Getriebe auf der Hinterachse hatte sich am Parlament von Straßburg verabschiedet. Die Werkstatt wollte sich über die Bank absichern, dass eine Reparatur von damals zig Tausend D-Mark auch bezahlt werden könne.

Selbst ist der Busfahrer

Da die Transportwege für Ersatzteile aus Deutschland zum damaligen Zeitpunkt eine gefühlte Ewigkeit brauchten, setzte sich Armin Glaser kurzerhand selbst ins Auto, sackte in Ulm das Differential ein und brachte es selbst nach Straßburg.

Nachts im Dunkeln mit der Landkarte das Hotel des Busfahrers zu finden, gehörte ebenfalls zur abenteuerlichen Odyssee. Die Fahrgäste waren unterdessen mit einem Ersatzbus wieder auf dem Weg in die Heimat.

Heute würde sich wohl niemand mehr selbst auf den Weg machen. Ist doch der Service bei den Herstellern international organisiert. Für gute Geschichten sorgen in Zukunft hoffentlich wieder die Reisen mit zufriedenen Kunden. Und nach Corona auch wieder das Entdecken ferner Länder mit den Partners des Unternehmens.

