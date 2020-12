Corona-Tagebuch eines Ehepaars: Schwer erkrankt und von den Behörden allein gelassen  

Wiesenburg

Erst nur leichte Symptome, dann der Zusammenbruch: Schlimme Wochen hat das Ehepaar Heinrichs aus dem Wiesenburger Ortsteil Setzsteig erlebt. Beide waren an Corona erkrankt und kämpfen bis heute mit den Folgen. Zudem mussten sie sich auch noch durch den Behördendschungel schlagen, um endlich, zwei Wochen nach eigentlichem Quarantäneende, wieder das Haus verlassen zu können.

Quarantäne ab 20. November

Ein kleiner Waldspaziergang mit einer Freundin in Dessau hat gereicht, um sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Diese hatte sich an ihrem Arbeitsplatz in Halle bei einem Kollegen angesteckt. Für Familie Heinrichs folgte eine mündlichen Anordnung des Gesundheitsamtes Dessau, sich aufgrund einer Erstkontaktnachverfolgung in Quarantäne zu begeben. Das war am 20. November.

Die Daten wurden an das zuständige Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark weitergegeben. „In der ersten Woche wurden wir von dort täglich angerufen und gefragt, wie es uns geht und mündlich zum Quarantäneende am 30. November informiert“, schreibt Martina Heinrichs, die sich schließlich Mitte Dezember an die MAZ wandte, da ein in Aussicht gestelltes Schriftstück auf sich warten ließ. „Durch die Kontakte mit unserem Erstkontakt wussten wir, dass in Dessau alles schriftlich erfolgte, auch die Auskunft zum Zweittest und dem Entisolierungsbescheid“, berichtet die Wiesenburgerin.

Der Corona-Test: Positiv.

Nach den ersten Symptomen lässt sich das Ehepaar beim Hausarzt bzw. im Testcenter Belzig testen. Beide sind positiv. In der zweiten Woche wird aus leichten Symptomen bei Martina Heinrichs, die zudem an einer leichten Diabetes leidet, ein starker grippeähnlicher Verlauf. „Schlimmer Schüttelfrost und Nachtschweiß begleiteten meinen Alltag, bis ich zusammenbrach“, sagt die 60-Jährige. Fünf Kliniken fragen die in der Nacht alarmierten Rettungssanitäter an. Aber da Heinrichs nicht unter Atemnot leidet, muss sie zuhause bleiben.

Das Ehepaar hangelt sich tagelang von Mahlzeit zu Mahlzeit, schafft es gerade so, Hühner und Hund zu versorgen. Und zusätzlich die Ungewissheit, ob sie noch ansteckend sind und wann die Behörde Kontakt aufnimmt, um das Ende der Quarantäne schriftlich festzusetzen. „Ständige Warteschleife am Telefon und per Mail war auch niemand zu erreichen. Da wird man irre“, erinnert sich Heinrichs.

Die Angst um sich und andere

Die größte Stütze sind Familie und Freunde. „Als es uns ganz schlecht ging, wurde uns fertig gekochtes Essen bis vor die Tür gebracht. Das ist man unglaublich gerührt“, erzählt Martina Heinrichs und ihre Stimme bricht. Und dann war da immer diese Angst, jemand in den ersten zwei Tage vor der Quarantäne angesteckt zu haben. „Das Virus ist so heimtückisch, man hat die ganze Zeit eine riesen Angst um sich und andere!“

Dann endlich fällt die schließlich selbst organisierte zweite Testung negativ aus. „Das ist für den Kopf eine unglaubliche Erleichterung“, sagt Heinrichs. Wenngleich sie und auch ihr Mann, der auch Krebspatient ist, noch lange mit den Folgen der Erkrankung leben müssen. Im Januar soll Martina Heinrichs unter anderem noch in den Computertomographen und eine Blutkontrolle bekommen. „Mit einer normalen Lungenentzündung hat das nichts mehr zu tun. Das wünscht man keinem.“

Post zwei Wochen nach Quarantäneende

Und dann kommt doch noch Post. Ein Brief, mit Datum vom 11. Dezember, der fünf Tage nach dem dort fest gesetzten Quarantäneende am 6. Dezember für Martina Heinrichs bzw. 30. November für ihren Mann Meinhard, eintraf.

Dass die Gesundheitsämter in der Region aktuell überlastet sind, ist angesichts der vielen Tests und Neuinfektionen verständlich. So bittet der Landkreis auf seinen Internetseiten darum, sich nur in wirklich dringenden Fällen an die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde zu wenden. Doch ist nicht die Erkrankung und eine angeordnete Quarantäne genau so ein dringender Fall?

Die schriftliche Anfrage der MAZ blieb bisher unbeantwortet. In der E-Mail zur Eingangsbestätigung heißt es: „Aufgrund der Fülle der E-Mails, die das Gesundheitsamt im Zusammenhang mit COVID-19 täglich erreichen, möchten wir Sie um Verständnis bitten, dass die Bearbeitung Ihres Anliegens sich etwas verzögern kann. Wir sind bestrebt, Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu geben.“

Familie Heinrichs, die mitten im Wald lebt und sich guten Gewissens an die Regeln hielt, hätte nie damit gerechnet, sich anzustecken. Jetzt, da beide negativ sind, können sie zumindest mit einem kleinen Teil der Familie Weihnachten verbringen und endlich wieder die Idylle der sie umgebenen Natur genießen.

Von Natalie Preißler