Wiesenburg

Nach der großen Nachfrage in den vergangenen beiden Jahren beginnt nunmehr die dritte Dahliensaison im Schlosspark Wiesenburg. In der Gärtnerei unweit der Orangerie gibt es ab sofort Blumenschnitt zum Verkauf. „Wir haben im April die Dahlienknollen gesteckt, gut gedüngt und bewässert. Alle sind gut gewachsen, so dass sie jetzt in voller Blüten stehen“, berichtet Parkleiter Ulrich Jarke. Es blüht aktuell in allen erdenklichen Farben.

Einheimische und Gäste können somit in der Gärtnerei selbst einen Blumenstrauß pflücken und an der Kasse des Vertrauens ihren Obolus dafür entrichten. „Im vergangenen Jahr war das Interesse der Besucher enorm“, so der Chefgärtner. „Die Blütenfarben waren aber etwas rotlastig. Dank hervorragender Sorten aus dem Grützdorfer Sortiment von Cornelia Pelzer haben wir jetzt ein wirklich vielfarbiges Angebot in der Gärtnerei“, schätzt Jarke die Aktion ein.

Angebot bis zur Frostperiode

Bis zum ersten Frost stehen die Dahlien zur Selbstpflücke bereit. Sie eignen sich wahlweise als temporäre Erinnerung an den Besuch im Gartendenkmal oder als Geschenk aus der Region.

Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Schlosspark zugute, denn der Parkförderverein wird der Empfänger des Geldes sein, heißt es abschließend. 2018 konnten ungeachtet der Hitzeperiode im Sommer mehr als 500 Euro als Einnahme verzeichnet werden. Davon wurden nue Pflanzen beschafft.

Von René Gaffron