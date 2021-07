Das ist der Plan für das neue Gerätehaus in Grubo

Grubo

Die zwei Dutzend aktiven Blauröcke frohlocken. Denn die Freiwillige Feuerwehr Grubo soll ein neues Gerätehaus erhalten. Das ist der Wille der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark. Zumindest ist Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) beauftragt, eine Förderung zu beantragen.

„Die Stärkung der Wehren in allen Ortsteilen ist Ziel des Gefahrenabwehrbedarfsplans“, betont der Rathauschef. Nach einer längeren Investitionspause wurde schon begonnen, schrittweise den Fuhrpark zu erneuern. Nun geht es an die Gebäude. Zuletzt wurde gerade einmal auf eigene Kosten die Garage in Mützdorf errichtet. So besteht erheblicher Nachholbedarf.

Blaue Flecken beim Umziehen

Das in den 60er Jahren errichtete Gebäude in Grubo besteht quasi nur aus einem Raum. Er misst keine 60 Quadratmeter. Die Kameraden müssen sich gleich neben dem Auto umziehen. Da wird es häufig eng und mitunter sind blaue Flecken die Folge. Außerdem gibt es keine Sanitäranlagen und keine Heizung.

Weil der Standort in der Substanz nicht den Regeln der Feuerwehr-Unfallkasse sowie nach Bauordnung und Energieeffizienz ertüchtigt werden kann, soll ein Ersatzbau her. Gleichwohl die Kameraden um Michael Borchhardt mit viel Aufwand ihr Haus instand gehalten haben.

Den Entwurf hat das erfahrene Büro Paul & Störmer. Es zeichnet beispielsweise für das Lühnsdorfer Gerätehaus verantwortlich. Die Planer aus Treuenbrietzen sehen jetzt ein Gerätehaus mit mittig angeordneter Fahrzeughalle vor. Darin hätte bequem das Hilfslöschfahrzeug 10 Platz, wie es die Truppe gerade besitzt. In den Anbauten sind Umkleide, Sanitär-Einrichtungen sowie Versammlungs- und Schulungsraum vorgesehen. Alles zusammen auf nunmehr 144 Quadratmetern in der Mitte des 200-Einwohner-Dorfes.

Preisindex konkret formuliert

Die Kosten werden mit 437.000 Euro kalkuliert – Preisindex von 2021, zuzüglich einer 14-Prozent-Steigerung. So ist es angesichts der aktuellen Entwicklungen auf dem Markt diesmal explizit in der Beschlussvorlage für die Abgeordneten formuliert. Die Kommune hofft, 250.000 Euro gemäß Richtlinie zum Erhalt der Feuerwehr-Infrastruktur des Innenministeriums zu erhalten. „Die Chancen stehen gut“, verbreitet Fachamtsleiter Jens-Uwe Werner tatsächlich Zuversicht.

Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) muss eine Rechenaufgabe, wenn sämtliche Investitionspläne greifen. Quelle: André Großmann

Der Eigenanteil beliefe sich dann von 187.000 Euro. Sollte es jeine Zuwendung geben, müssen die Parlamentarier noch einmal beraten. Denn preiswerter wird es in Zukunft wohl kaum. Zur Deckung des Gesamtbetrages müssten – im meist großzügig geplanten Etat – Abstriche bei anderen Projekten gemacht werden, hieß es auf Nachfrage von Robert Pulz.

Der Bauantrag könnte noch dieses Jahr eingereicht werden und der Bau dann 2022 erfolgen, so der Plan der Verwaltung. Die Kameraden bringen sich mit Eigenleistung ein. „Für den Abriss und die Verwertung des Materials wurde schon Bereitschaft signalisiert“, so Jens-Uwe Werner.

