Delikate Sole-Eier aus Wiesenburg wecken Erinnerungen

Sole-Eier hat heutzutage kaum noch jemand auf dem Zettel. Zu Unrecht, wie Elfriede Naruhn sagt. Dabei hat die Wiesenburgerin erst jetzt vor Ostern zum ersten Mal selbst welche zubereitet. Mit den eingelegten Hühnerprodukten verbindet sie nicht zuletzt schöne Erinnerungen.

Indes wäre es buchstäblich nahe liegend, wenn die Delikatesse des öfteren bei der Familie aufgetischt würde. Denn auf dem weitläufigen Hof gegenüber der Marienkirche leben derzeit insgesamt 20 Zwerg Hampshire und Dresdner Schwarze sowie zwei Hähne. Allesamt scheinen ziemlich glücklich.

Was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Hans-Joachim Naruhn aufwendig um das Federvieh kümmert und in der Regel sogar vor ihm auf den Beinen ist. Aufgestanden wird ohne Kikeriki oder gar Wecker klingeln um 5.45 Uhr. „Jetzt während der Feiertage wird es auch mal 6 Uhr“, wie er berichtet. „Erst wenn die Tiere draußen und gefüttert sind, trinke ich meinen Morgenkaffee“, sagt der 68-Jährige. Eine automatische Klappe zum bequemen Öffnen und Schließen des Stalls schafft er sich gewiss nicht an.

Küken nicht ganz so reichlich

Drei Stunden pro Tag bringt der rüstige Rentner für das Kleinvieh auf. Dazu gehören unter anderem noch 50 Tauben und 30 Kaninchen. Für die Langohren –Loh Schwarz und heller Groß Silber –hat der zum Medewitzer Verein gehörende Züchter –wie für das Geflügel schon manchen Preis bekommen. Sie erhalten reichlich Streicheleinheiten, wenn Kinder aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis anrücken.

Hans-Joachim Naruhn und sein Federvieh. Quelle: René Gaffron

Außerdem gibt es noch kuscheligen Nachwuchs zu bestaunen. 13 Küken sind aus 21 Eiern geschlüpft. „Das ist eigentlich keine gute Befruchtungsquote“, erklärt Hans-Joachim Naruhn. Das könnte am Schaltjahr liegen, heißt es in Züchterkreisen. Frei von Vogelgrippe sehen sie trotzdem optimistisch der Saison entgegen. Der sich ausbreitende Coronavirus ist den Hühnern egal.

Bis zu zwölf Eier täglich

Sie legen jedenfalls fleißig. „Acht bis zwölf Eier pro Tag können wir einsammeln“, berichtet Elfriede Naruhn. Das reicht zur Versorgung für Familie und Freunde, die ihrerseits mit Brotresten eine Futterbeitrag leisten, um den Bestand am Gackern halten. „Zu Ostern ist natürlich etwas mehr Nachfrage“, bestätigt Hans-Joachim Naruhn. Eine eigene Reserve, um sie bunt einzufärben, wurde indes aufbewahrt.

Selten, aber lecker: Soleeier. Quelle: René Gaffron

Außerdem hat die ehemalige Kindergarten-Erzieherin nunmehr eine Hand voll Eier in Salzlake konserviert. Laut Überlieferung sollen die gesalzenen Exemplare als „flüssiges Fleisch“ in der Fastenzeit länger haltbar gewesen sein. Unklar ist allerdings die regionale Herkunft.

Genuss aus dem Glas

In Wiesenburg ist die Spezialität dank dem Ehepaar Paul und Gerda Horn noch buchstäblich in aller Munde. Sie führten von 1955 bis 1979 die Gaststätte „Zur Erholung“ in der Dorfmitte. Zu Ostern hatten sie das Glas mit Sole-Eiern gefüllt. Für 43 bis 47 Pfennig gingen sie an Jung und Alt gleichermaßen über den Tresen und wurden zur Legende.

„Als junge Leute sind wir sehr gern dort eingekehrt. Es gab damals noch nicht so viele Genuss-Angebote“, berichten Naruhns. Folgerichtig haben sie sich das Rezept gesichert, das auch Nachbarin Simone Rosse später als Betreiberin des Parkcafés schon des öfteren auf Wunsch ihrer Gäste umgesetzt hat.

Wer die Geschmacksexplosion erleben will, muss sich freilich etwas geschickt anstellen. So geht es: Ei aus der Sole nehmen, schälen und längs halbieren. Das Eigelb auslösen, wahlweise Essig, Öl, Senf und Tomatenmark gemischt in die Höhlungen geben. Familie Naruhn serviert schlicht mit Mostrich. Danach jedenfalls die Eigelbhälften wieder drauf und das Ganze dann in den Mund schieben. Guten Appetit.

