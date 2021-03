Deshalb macht die Fernsehlotterie am Sonntagabend Quote in Medewitz 

Medewitz

Die Deutsche Fernsehlotterie ist am Wochenende in Medewitz und Medewitzerhütten von besonderem Interesse. Denn zur Bekanntgabe der Gewinnzahlen am Sonntag, den 21. März, um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr, macht die ARD vor einem Millionen-Publikum auf die sozialtherapeutische Einrichtung „Wabe“ aufmerksam.

Der Ausbau des Domizils im und am Jagdschloss Medewitzerhütten konnte durch den Losverkauf der Soziallotterie mit 254.500 Euro gefördert werden. Darauf wird in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Fernsehlotterie allein in Brandenburg rund eine Million Euro für 14 soziale Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt, heißt es weiter.

Wohnkomfort auch verbessert

Die Einrichtung bietet seit fast drei Jahrzehnten suchtkranken Menschen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum mit ihrer Suchterkrankung intensiv auseinanderzusetzen und neue Wege zu suchen, um nach Abschluss der Behandlung ohne Suchtmittel zu leben. Durch die Förderung ist ein neues Gebäude entstanden, in dem tagestrukturierende Angebote durchgeführt werden.

Der Neubau ging zudem mit einer Erhöhung der Platzzahl in den bestehenden Gebäuden einher. Nun können 16 statt wie bisher acht chronisch mehrfach Abhängige suchtkranke Menschen betreut werden. „Für eine Reihe von Bewohnern konnte zudem der Wohnkomfort mit Nasszelle verbessert werden“, sagt Ulrike Nimir. Sie ist seit Jahresbeginn die Wabe-Geschäftsführerin und weiß das Engagement der Geldgeber zu schätzen.

Zwei Schicksale im Fokus

„Einrichtungen wie diese sind wichtig, weil sie Leben retten können. Sie hat auch mein Leben gerettet“, betont ein Bewohner. Er berichtet, die Tagesstruktur habe ihm geholfen, aus seiner zwanzigjährigen Alkoholabhängigkeit herauszukommen. Peter Schlegel, der als Koch in der „Wabe“ arbeitet, pflichtet ihm bei: „Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken. Mit 15 kam Haschisch und mit 16 LSD und mit 18 Heroin dazu. Dieses Jahr bin ich 15 Jahre lang nüchtern.“ Indem er seine Erfahrungen mit Betroffenen teilt, hilft er ihnen, mit ihrer Krankheit umzugehen.

„Indem wir unsere Gewinnzahlen von Menschen aus den von uns geförderten Einrichtungen präsentieren lassen, rücken wir diejenigen in den Vordergrund, die sich für andere engagieren. Darüber hinaus zeigen wir, was unsere Mitspieler durch ihren Einsatz bewirken“, betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

Und nicht ausgeschlossen, dass jemand aus Medewitz und Medewitzerhütten ein Los mit den Glückszahlen hat.

Von René Gaffron