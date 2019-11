Wiesenburg

Nicole Falkenberg ist die Herrin über Töpfe und Pfannen in der Schloßschänke „Zur Remise“ in Wiesenburg. Die gelernte Köchin holt gerade einen Abschluss nach. Außerdem darf sie ausbilden und würde sich im kommenden Jahr über einen Azubi in der Küche freuen.

Die 40-Jährige ist in Hamburg geboren und aufgewa...