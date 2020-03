Neuehütten

Unbekannte sind am Montagabend in eine private Werkstatt in Neuehütten eingebrochen. Diese befindet sich im unteren Teil eines Wohnhauses und war nur durch ein einfaches Schließblech aus DDR-Zeiten gesichert – die Täter hatten somit leichtes Spiel.

Sie hebelten das Schließblech auf und klauten einen Freischneider. Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei beriet die Geschädigten zur besseren Sicherung des Objektes, nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren.

Von MAZonline