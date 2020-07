Wiesenburg

Auf Beutezug waren Diebe in Wiesenburg. In der Straße Am Holzhof brachen sie einen Schuppen unter einem Carport auf.

Gestohlen wurden nach Angabe des Besitzers Werkzeuge sowie ein Transportwagen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf circa 270 Euro. Ereignet habe sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Offenbar hatten die Diebe das Schloss entfernt, um in den Schnuppen zu gelangen. Die unbekannten Täter nahmen das Schloss offenbar mit, da es am Ort nicht mehr aufzufinden war.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

