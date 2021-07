Diebe scheitern bei Raub an Wiesenburger Tankstelle 

Wiesenburg

Ohne Beute abziehen mussten Kriminelle in Wiesenburg. Dort hatten sie in der Nacht zu Dienstag versucht, auf dem Areal der Tankstelle an der Einmündung der Roteichenstraße zur Bundesstraße 246 einen Bezahlautomaten zu knacken.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Mittwoch am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr. Demnach hätten mehrere Personen versucht, den Automaten auf dem Gelände aufzubrechen, um so an die Geldkassette in dem Gerät zu gelangen.

„Doch scheiterten die Täter und verließen ohne Diebesgut das Gelände“, teilt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Mittwoch der MAZ mit. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf. Zudem konnten Spuren gesichert werden.

Von MAZ