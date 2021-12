Diebe steigen über Badezimmer in Wiesenburger Haus ein   

Wiesenburg

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in Wiesenburg nicht daheim waren, stiegen Einbrecher in ihr Haus ein. Der dreiste Einbruch an der Schlamauer Straße ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 13 und 22 Uhr.

Die Kriminellen gelangten über ein Fenster des Badezimmers in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie diverse Räume.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler von der Polizei stahlen die Täter einen Kaffeevollautomaten, einen Staubsauger sowie Schmuck.

Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. „Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in diesem besonders schweren Diebstahl“, heißt es von Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Mittwoch gegenüber der MAZ.

