Reetz

Den Diebstahl seines Pkw in letzter Minute verhindern konnte am Mittwochmorgen ein Autobesitzer in Reetz. Er und später auch andere Bürger des kleinen Dorfes sorgten zudem dafür, dass der Täter und sein Komplize festgenommen werden konnten durch die Polizei.

Zuvor spielte sich aber dramatische Szenen ab in dem ansonsten beschaulichen Dorf.

Der Eigentümer eines Fords hatte sich gegen 5 Uhr am Notruf der Polizei gemeldet, weil er verdächtige Geräusche von seiner Einfahrt in der Grüne Grund Straße hörte. Als er nachschaute, entdeckte er einen ihm unbekannten Mann in seinem Auto, der offenbar gerade damit abfahren wollte.

Autodieb aus Wagen gezogen

Ohne zu zögern zog der Besitzer den Autodieb aus dem Wagen, um ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Autoknacker riss sich jedoch los und alarmierte offenbar einen Komplizen. Dieser hatte in der Nähe in einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen gewartet, schilderte der Reetzer Anwohner.

Der ertappte Autodieb floh in Richtung Wiesenburg. Denn der mutmaßliche Komplize hatte offenbar Probleme, sein Fahrzeug in Gang zu bekommen. „Er versuchte noch zu starten, als unsere Beamten kurz darauf am Einsatzort eintrafen“, erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und fanden Aufbruchswerkzeuge sowie eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Kriminalisten sicherten Spuren an dem von den Dieben geknackten Ford sowie und dem kaputten Fahrzeug der polnischen Tatverdächtigen.

Polizeihubschrauber kreist über Dorf

Weitere Polizisten suchten in der Nähe nach dem flüchtigen Täter. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. „Jedoch führte erst der Anruf aufmerksamer Bürger gegen 6 Uhr zum Auffinden des Flüchtigen“, erklärt Oliver Bergholz.

Auch ein Polizeihubschrauber kam über Reetz zum Einsatz bei der Suche nach Autodieben. Quelle: Kay Harzmann

Die Reetzer hatten zunächst ein Poltern im Dachstuhl ihres Mehrfamilienhauses bemerkt und sodann den über dem Ort kreisenden Polizeihubschrauber. Daraufhin riefen sie die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bad Belzig durchsuchten das Dachgeschoss des Miethauses in der Mahlsdorfer Straße. Dort konnten sie den flüchtigen Tatverdächtigen schließlich stellen. Der Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Auch Drogen gefunden

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Betäubungsmittel in Form von Amphetaminen und stellten diese sicher. Beide polnischen Männer, zu denen die Polizei zunächst keine näheren Angaben machte, wurden ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht. Dort verhörten Kriminalisten das Duo. „Beide Männer wurden am Donnerstagnachmittag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, der über eine Haftprüfung entscheiden sollte“,erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Das Ergebnis konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht mitteilen.

Von MAZ