Eltern froh: drei Monate keine Kita-Gebühr

Wiesenburg

Der Dank von Müttern und Vätern ist der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark gewiss. Sie hat nämlich ohne lange Diskussion entschieden, dass den Eltern, die ihre Kinder während der Corona-Krise in die Notbetreuung der Tagesstätten bringen mussten, nicht dafür zur Kasse gebeten werden sollen. „Die Übernahme der Kosten für April, Mai und auch Juni ist unsere Wertschätzung für das, was die Familien gerade leisten“, betont Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke).

„Das ist mehr als eine symbolische Geste“, schätzt Juliane Mühlsteph ein. Während ihre beiden Söhne in den vergangenen Wochen durchgehend in der Wiesenburger Tagesstätte „Am Hesselberg“ betreut waren, konnte sie selbst im Krankenhaus Bad Belzig ihrer Arbeit nachgehen. In manchen Haushalten werde wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit jetzt das Budget knapp. Da sei jeder Ausgabeposten weniger von Bedeutung.

Anzeige

Orientierung am Landkreis

„Ein schönes Entgegenkommen der Lokalpolitiker“, findet auch Maik Stolle, der Sohn Jori Binte in der Einrichtung gut aufgehoben weiß.

Weitere MAZ+ Artikel

Maik Stolle und Junior Jori Binte loben den Erlass der Kita-Gebühren für drei Monate in der Gemeinde Wiesenburg/mark Quelle: René Gaffron

Wie es heißt, orientiert sich das Wiesenburger Rathaus mit seiner Vorlage an der Mitteilung des Kreises Potsdam-Mittelmark, der selbst auf die Erhebung von Gebühren für Kinder in der Tagespflege verzichtet. Daran hätte sich die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Amtsdirektoren eigentlich orientieren wollen. Im Amt Brück wird allerdings doch taggenau abgerechnet.

Die Dimension ist freilich eine andere. Während bei der städtischen Kita „Planegeister“ in Brück für einen Monat 6000 Euro in Rede stehen, handelt es sich in den fünf kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Wiesenburg/Mark um diesen Betrag für den gesamten Zeitraum von drei Monaten, erklärt Marco Beckendorf. Insofern wäre es praktisch auch ein recht großer Aufwand für die Verwaltung, das Geld in Rechnung zu stellen.

Reserven im Haushalt vorhanden

Zu einer Schieflage im Etat kommt es laut Verwaltungschef trotzdem nicht. Denn dank vorübergehend unbesetzter Stellen im Bauhof und im Ordnungsamt gibt es Reserven. Darüber freut sich als Mutter zumindest Ines Grambow. Von Beruf ist sie Erzieherin in Bad Belzig. Dort beraten die Stadtväter am 15. Juni über das Vorgehen. Der Beschlusstext orientiert sich am Beispiel Brück und sieht individuelle Beitragsbescheide für die im April und Mai in Anspruch genommene Betreungszeit vor.

Von René Gaffron