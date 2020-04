Nach Cannabis-Fund: Verdächtige bleiben in Haft

Wiesenburg

Die drei Beschuldigten, die im ehemaligen Kreisbetrieb für Landtechnik eine Cannabis-Plantage betrieben haben sollen, bleiben bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Potsdam auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Das Grundstück am Wiesenburger Ortsrand kann indes von den Eigentümern wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Mehrere Tage lang hatte die Polizei die dort gefundenen 2300 Pflanzen dokumentiert und dann aus der Lagerhalle abtransportiert. Außerdem sind auf dem 3-Hektar-Gelände noch Spuren gesichert worden.

Anzeige

Ermittelt wird demnach gegen den 27-jährigen Geschäftsführer der dort gemeldeten Betriebsgesellschaft. Außerdem stehen noch ein 30- und ein 32-Jähriger, beide aus Berlin, unter Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Zum Stand der Befragung des Trios wollte die Justiz aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben machen.

Weitere MAZ+ Artikel

Reifen lagern wieder auf dem Areal

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keinen Zusammenhang mit früheren im Hohen Fläming entdeckten Hanfzuchten 2013 in Reppinichen oder im Februar vorigen Jahres in Dahnsdorf sowie zum Drogen-Depot in der Milchviehanlage Werbig (2016).

In Wiesenburg ist der Fund auch zehn Tage später noch in aller Munde. Denn auf dem Areal ist nicht nur weitgehend unbemerkt die Cannabis-Plantage etabliert worden. Sondern inzwischen lagern wieder zahllose Reifen auf der Fläche, wo 2016 schon mehrfach Pneus in Flammen aufgegangen sind.

Derweil scheint es lediglich ein Gerücht zu sein, dass die Polizei die Drogenbauern auf Grund der großen Stromabnahme in Wiesenburg auf die Spur gekommen sei. Vielmehr hätte es Zeugen-Hinweise gegeben, wie es aus Ermittlerkreisen heißt.

Von René Gaffron