Wiesenburg

Die Edeka-Handelsgenossenschaft will sich in Wiesenburg vergrößern. Angedacht ist eine Verdopplung der Verkaufsfläche von jetzt etwas mehr als 600 Quadratmetern. Das soll mit einer Ansiedlung auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei gelingen – dort ist ein Neubau in Planung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Diese Idee wird seit einiger Zeit ernsthaft ins Auge gefasst. Wegen der Besonderheit des Vorhabens hat sie es schon in die Chefetage des Unternehmens in Minden geschafft“, sagt Paul Fieseler. Er zeichnet für die Expansion der Handelskette im Südwesten des Landes Brandenburg verantwortlich – so auch für die Ansiedlung in Treuenbrietzen.

Brauereihistorie seit 1868

Für Wiesenburg gibt es lediglich einen Entwurf. Hinter der Fassade und zu Füßen der Schornsteine, die es wohl als Denkmal in Erinnerung an die seit 1868 währende Brauereigeschichte auf jeden Fall zu erhalten gilt, liegt wohl genau der benötigte Raum – vergleichbar mit dem Edeka-Markt am Busbahnhof in Bad Belzig.

Die Brauerei Wiesenburg ist neuerdings Eigentum der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Quelle: René Gaffron

Mit der Sicherung des 15.000-Quadratmeter-Areals bei einer Zwangsversteigerung im September hat die Gemeinde Wiesenburg/Mark erst die Voraussetzung geschaffen, dass die Nutzung überhaupt in Betracht gezogen werden kann, heißt es. Nach fast 30 Jahren des Leerstands ist vermutlich die Bausubstanz, einschließlich Keller, erheblich verfallen. Dafür sind, neben grundsätzlichem Bau- und Planungsrecht, auch Fragen des Artenschutzes zu beachten.

Lebensmittelhandel nicht um jeden Preis

„Das ist bekannt, trotzdem wollen wir es versuchen“, sagt Paul Fieseler. Die Unternehmensgruppe stehe nicht für schlichte Typenbauten und hat, bei besserer Ausgangslage, schon einen Markt in der Alten Brauerei Eberswalde etabliert. „Am Ende muss die Investition mit dem Verkauf von Lebensmitteln auch refinanziert werden“, sagt der Koordinator.

Paul Fieseler von der Edeka-Immobilien-Service GmbH stellte in WIesenburg einen ersten Entwurf für die Ansiedlung eines Supermarktes in der Brauerei vor. Quelle: René Gaffron

Sandra Jung, die seit 25 Jahren das Geschäft in der Ortsmitte betreibt, wäre erste Ansprechpartnerin für die Übernahme des Domizils. „Die Möglichkeiten für eine große Obst- und Gemüse-Abteilung sowie Bedienung wären wirklich reizvoll“, sagt die 46-Jährige. Ihr derzeit neunköpfiges Team würde sich dann wohl mehr als verdreifachen.

Edeka hofft auf Städtebauförderung

Seriöse Kostenschätzungen lassen sich unter den Umständen nicht machen. „Es ist anzunehmen, dass die Investition nicht ohne Städtebauförderung zu stemmen ist“, sagt Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke). Die Kommune werde sich dafür einsetzen und rechnet wie Edeka wegen der zahlreichen Unwägbarkeiten in der Vorbereitung und beim Bau damit, dass es sich mindestens um einen Fünfjahresplan handelt.

Die Zukunft wird spannend: Jennifer Paul an der modernen Kasse des Wiesenburger Edeka-Marktes in Wiesenburg. Quelle: René Gaffron

Währenddessen will die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark ihre Interessen am Goetheplatz sichern. Dazu hat sie einen B-Plan-Beschluss von 1992 aufgehoben und strebt nun mit der Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen die Durchsetzung eines Vorkaufsrechtes für die Gebäude an der West- und Nordseite an.

Bauherr hat Alte Brennerei verkauft

Die seinerzeit sanierte Alten Brennerei, in der sich neben Edeka die Arztpraxen befinden, und die 1996 neu errichtete Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gehörten bislang dem Bauherren Karl-Friedrich Hensiek. Er hat, laut Beckendorf, entgegen getroffener Absprachen nicht zum Verkehrswert an die Kommune verkauft, sondern an andere Interessenten – dem Vernehmen nach für 1,8 Millionen Euro.

Nicht nur, dass das Ensemble mit Rathaus, Quergebäude und Kunsthalle samt Familienzentrum bereits Gemeindeeigentum und überwiegend öffentlich genutzt wird: Einer Entwicklung wider die Interessen der Kommune soll so vorgebeugt werden. „Leerstand – unabhängig davon wer der Eigentümer ist – kann die Folge sein“, resümierte der Abgeordnete Steffen Teuber. Er selbst würde es begrüßen, wenn Edeka seine in Hamburg etablierte Drogerie-Marke „Budni“ in Wiesenburg ansiedeln würde.

Blick vom Wiesenburger Schlossturm auf die Alte Brennerei, in der sich der Edeka-Markt befindet. Quelle: René Gaffron

Die finanziellen Risiken sind laut Bürgermeister in Wirtschaftlichkeitsberechnungen analysiert worden und überschaubar. In deren Kenntnis wird schließlich nun die Strategie verfolgt, in Besitz der ortsbildprägenden Gebäude zu gelangen.

Von René Gaffron