Kinder, wie die Zeit vergeht. Fünf Jahre ist es her, seit Ilse und Heinz Eppinger ihre Diamantene Hochzeit gefeiert haben. Und nun ist der Tag ran, und das Paar feiert bereits Eiserne Hochzeit.

„Dabei ist es gar nicht so schlimm, älter zu werden“, sagt der 84-jährige Jubilar schmunzelnd. „Schlimm ist, dass man immer hübscher wird.“ Er und seine 83-jährige Ehefrau sind immer noch zu Späßen aufgelegt – das hält jung.

Vier Enkel und sieben Urenkel

Besonders froh ist Heinz Eppinger, dass er immer noch in der Lage ist, Auto zu fahren. Auf dem Land sei das fast unabdingbar, sagt der Senior. Auch versucht das Paar, sich geistig fit zu halten. „Ich mache dafür regelmäßig Kreuzworträtsel“, erzählt Ilse Eppinger.

Seit der letzten großen Feier hat sich auch die Familie weiter vergrößert. Zu den zwei Töchtern und vier Enkeln ist inzwischen das siebte Urenkelchen dazu gekommen.

Traum von der neuen Ziehharmonika

Auch sein Hobby lässt sich Heinz Eppinger nicht nehmen. Gemeinsam mit den Nachbarn wird oft auf Familienfeiern und Geburtstagen musiziert. Heinz Eppinger spielt dann die Ziehharmonika.

Als 11-Jähriger bekam er ein solches Instrument zu Weihnachten geschenkt – und schon am zweiten Feiertag konnte er die ersten Lieder spielen. Vor 17 Jahren hat er sich dann den Traum von einer neuen Ziehharmonika erfüllt. Die wird gehütet und gepflegt.

Beim Tanz hat es gefunkt

Kennengelernt hat sich das Paar beim Tanz. Auch das Problem mit dem Wiedersehen löste sich fast von allein. Ilse Eppinger arbeitete in der damaligen MTS und fuhr täglich mit dem Rad nach Wiesenburg. Heinz Eppinger war als Gärtner bei der Firma Gebbers am Park – heute Orangerie – beschäftigt. Dort musste Ilse Eppinger täglich vorbei – und so konnten beide sich täglich sehen.

Ilse Eppinger stammt aus Reetz, das Paar lebt noch heute in ihrem Elternhaus. Heinz Eppinger stammt aus Deutsch-Eylau in Westpreußen. Durch die Flucht in Kriegszeiten kam er zuerst nach Sachsen in den Großraum Dresden, wo er zur Schule ging.

Ja-Wort am 6. Mai 1954

Aber auch dort konnte die Flüchtlingsfamilie nicht lange bleiben. Es ging weiter nach Berlin und schließlich nach Hohenwerbig bei Niemegk. In Niemegk hat Heinz Eppinger dann seinen Beruf als Gärtner erlernt.

Am 6. Mai 1954 gaben sich beide das Ja-Wort. Nach der Geburt der Kinder war Ilse Eppinger eine Zeit lang zu Hause und arbeitete in der eigenen Landwirtschaft. Danach waren beide 28 Jahre – sie in der Buchhaltung, er als Kraftfahrer – in der BHG Wiesenburg und im ACZ Reetzerhütten beschäftigt, bis der Betrieb nach der Wende aufgelöst wurde.

Große Familienfeier geplant

Mit der Abwicklung der Firma erhielt das Paar sogenanntes Altersübergangsgeld und konnte danach in Rente gehen. Aber Rente heißt auf dem Dorf ja nicht, die Füße hochzulegen – auch wenn beide nun die Gartenarbeit erheblich reduziert haben. Das Hochzeitsjubiläum wird zusammen mit der ganzen Familie gefeiert.

Von Eva Loth