Seltenes Jubiläum: Die Ottos aus Reppinichen feiern Diamantene Hochzeit

Der Jahreswechsel 1957 war für Herta und Erhard Otto aus Reppinichen ein ganz besonderer. Die beiden kannten sich schon aus der Schule, auf die sie damals gingen. Doch erst beim Silvester-Tanz in den Gaststätten ihres Ortes entdeckten Herta und Erhard ihre Liebe. Aus der Liebe wurde eine lange Ehe, die bis heute hält: Am Donnerstag feiern die Ottos ihren 60. Hochzeitstag.

Das Ehepaar war viele Jahre lang in der Landwirtschaft tätig. Erhard Otto, der heute 84 Jahre alt ist, hat eine Ausbildung im Bereich Ackerbau und Viehzucht gemacht. Bis zum Renteneintritt arbeitete er in der örtlichen LPG. Dennoch habe er alles, was er wusste, von seinem Vater gelernt.

14 Zentner-Bulle im Tausch gegen Farbfernseher

Herta Otto hat in den damaligen Steinzeugwerken in Görzke gelernt. Dort stellte die heute 82-Jährige mit ihren Kolleginnen und Kollegen unter anderem Spaltklinker und Tonrohre her.

War in der Forst allerdings Not am Mann, gab es eine Vereinbarung zwischen dem Werk und dem Förster: Dann ging es für die Angestellten in den Wald, um Bäume zu pflanzen. Später machte Herta Otto noch eine Ausbildung zur Tierwirtin und arbeitete viele Jahre lang in der Kälberzucht.

Gemeinsame Reise ans Schwarze Meer

Auf dem Feld musste sie nicht mit anpacken, aber auch zu Hause gab es viel zu tun. Das Ehepaar hatte eine individuelle Landwirtschaft. Sie fütterten Schweine und Bullen und hielten Milchkühe.

„Damals bekamen wir ein Deputat an Produkten von der LPG“, erinnert sich Erhard Otto, „davon konnten die Tiere gefüttert werden.“ Das habe auch etwas eingebracht: Den ersten Farbfernseher kaufte sich das Ehepaar vom Verkauf eines 14 Zentner schweren Bullen.

Für ihre gute Arbeit erhielten Herta und Erhard Otto 1971 eine Auszeichnung von der LPG, sie durften ans Schwarze Meer reisen. Die Reise war der Hauptgewinn eines damals üblichen Wettbewerbs unter den LPG-Betrieben. Es ging darum, wer als erster seine Ernte eingebracht hat. Auch die Hektarzahl spielte dabei eine Rolle. Erhard Otto hatte als Mähdrescherfahrer einen nicht unerheblichen Anteil an der Ernte.

Wenig Freizeit, viel Arbeit

Freizeit gab es für das Ehepaar kaum. Erhard Otto war bis 1975 Mitglied im Reppinicher Männerchor. „Dann hat mich die Stimme verlassen“, schmunzelt er. In der Freiwilligen Feuerwehr, in der er viele Jahre aktiv war, ist er heute Ehrenmitglied. Das lebenslustige Ehepaar war oft auf den Rentnerveranstaltungen des Ortes dabei.

Das Ehepaar hat einen Sohn. Inzwischen hat sich die Familie nochmal vergrößert: Zwei Enkel und drei Urenkel sind dazu gekommen. Sie alle werden zum Jubiläum ihre Glückwünsche überbringen.

Von Eva Loth