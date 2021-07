Eigentor geschossen: Bürger in Wiesenburg geben Gelbe Karte zurück      

Wiesenburg

Hat sich die Verwaltung der Gemeinde Wiesenburg/Mark mit ihrer Idee für eine Gelbe Karte jetzt ein Eigentor geschossen? Aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen ist die Antwort klar ein dickes Ja.

Heiß diskutiert wird in Sozialen Netzwerken jedenfalls der Vorstoß, mit dem Bürger für mehr Ordnung zunächst ermahnt und auf Delikte hingewiesen, statt gleich mit einem Bußgeld überzogen werden sollen. So fragt sich Ramona Steffi Gallien auf der Facebook-Seite der Wiesenburger Heimatgruppe: „Gelbe Karte für die einfache Dorfbevölkerung? Gibt es die auch für das Amt Wiesenburg?“ Schon allein die Spielplätze seien eine Katastrophe. „Wer in Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen“, findet die Facebook-Nutzerin.

Immer mehr ökologische Aspekte

Unmut unter einigen Bürgern gibt es zudem, weil die Ansichten stark auseinander gehen, was die Pflege von Grünflächen angeht. Während die einen kurz geschnittenen Rasen für das Ideal halten, stehen für die anderen immer mehr auch ökologische Aspekte im Vordergrund. Für sie sollen Wiesen auch blühen, um Nahrung und Lebensraum für Insekten zu bieten.

Torsten Adrio und Auszubildende Anna-Lena Jipp erledigen den Außendienst des Ordnungsamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Zuerst weisen sie mit Gelben Karten auf Verstöße gegen die allgemeine Ordnung hin. Quelle: Rene Gaffron

So schreibt Florian Görner in der Debatte: „Erstaunlich ist für mich, wie unterschiedlich die Diskussionen in unterschiedlichen Orten sind. Woanders werden die Leute gebeten, ihre Flächen nicht zu mähen bzw. sie werden von der Kommune nicht gemäht, um Lebensraum für Insekten zu schaffen.“

Erste Gelbe Karten verteilt

Anlass zur aktuellen Debatte sind auch erste Ortsrundgänge. Dabei sind zum Teil schon Gelbe Karten verteilt worden in den Dörfern.

„In manchen Fällen mag das hilfreich sein“, eine Verwarnung auszusprechen. „Aber bei ungemähtem Vorgarten?“, fragt Susann Junge. „Wie fühlten sich zum Beispiel unsere neuen Dorfbewohner, als sie kurz nach dem Zuzug und am Tag der Dorfbegehung eine solche Ansage im Briefkasten vorfanden? Statt dass man ein Gespräch sucht, werden Verwarnungen verteilt? Wer ein altes Anwesen bezieht, hat erstmal für den schönen Schein zu sorgen?“

Fehlende Kommunikation kritisiert

Die Bewohnerin sieht „Machtausübung statt Miteinander. Und ja, auch das geleckte Äußere in den Vorgärten täuscht dann nicht über fehlende Kommunikation hinweg“, schreibt Susann Junge und fügt hinzu: „Mal ganz abgesehen davon, dass tatsächlich zu wenig Insekteninseln bleiben.“

Claudine Wendt aus Neuehütten berichtet via Facebook von einer pragmatischen Lösung für die Ordnung in ihrem Dorf. Dort werde der Spielplatz zweimal im Jahr gemäht durch den Bauhof, die Hecke geschnitten und der Sand gelockert. Nötige Reparaturen werden durchgeführt. „Und wenn das Mähen mal zwischendurch notwendig ist, dann fährt ein Papa mal schnell mit einem Mäher drüber. Das dauert mit einem Aufsitzmäher keine 30 Minuten“, schreibt die Bewohnerin. „Unsere Kinder spielen da, also machen wir da auch mal sauber.“

Von Thomas Wachs