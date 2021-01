Eiliger Kahlschlag: Borkenkäfer schädigt riesigen Lärchenbstand bei Schmerwitz      

Schmerwitz

Im Zickenhau muss jetzt alles ganz schnell gehen. Ingesamt 30 Hektar Lärchenwald werden dort an der Bundesstraße 246 zwischen Wiesenburg und Klein Glien fast komplett gefällt. Dabei waren die Bestände der erst vor gut 40 Jahre auf einem ehemaligen Acker bei Schmerwitz gepflanzten Lärchen bis zum Herbst noch grün.

Doch dafür, was sich unter der Rinde abspielt, können nur Forstexperten die Zeichen deuten. Sie schlugen Alarm, als sich zunehmend braune Spuren an den Stämmen zeigten und Spechte immer mehr Rinde zu Boden fallen ließen. „Wir können hier live sehen, was der Klimawandel mit unseren Wäldern macht“, sagt Christian Stuhlmann, der im Auftrag eines privaten Waldeigentümers dort tätige Förster. In Brück betreibt er seine Firma „Waldkonzepte PartG“.

An einem Lärchenstamm legt der Förster seinen Finger direkt in die Wunde an braunen Veränderungen in der Rinde. Darunter hat sich der Große Lärchenborkenkäfer massenhaft zu schaffen gemacht. Winzige Gänge überall zeugen von der Gefräßigkeit des Forstschädlings und bergen ein gefährliches Potential für das kommende Frühjahr. Die Käfer machen dann den Bäumen binnen kürzester Zeit das Leben schwer. Ein ganzer Bestand stirbt so schnell ab.

Viele Faktoren zusammen

Zwei viel zu trockene Jahre, Sturmschäden sowie zuletzt noch ein viel zu warmer November mit zu wenig Regen und die großflächige Monokultur an sich waren die idealen Bedingungen für die explosionsartige Ausbreitung des Lärchen-Borkenkäfers im Zickenhau.

„Unterden Bedingungen hier fühlt er sich wie die Made im Speck“, sagt Revierförster Lutz Hausig. Im Auftrag der Oberförsterei Dippmannsdorf des Landes betreut er den Kahlschlag. Der so ansonsten in Brandenburg nicht erlaubte viel zu starke Eingriff läuft mit Ausnahmegenehmigungen. Christian Stuhlmann hat Informationsblätter an den Waldzugang gepinnt. So sollen auch Spaziergänger erfahren, warum diese Rettungsaktion dort nun so radikal laufen muss.

Gefahr von anderen Beständen abwenden

Eile ist geboten. Schließlich geht es darum, Gefahr von anderen Beständen abzuwenden und die Ausbreitung des gefräßigen Borkenkäfers zu stoppen. Er konnte drei Jahrelang in dem Areal im Zaum gehalten werden. Doch ab Herbst 2020 schlug er so richtig zu. Also sägt ein Harvester nun im Akkord Bäume um und die Transportmaschine stapelt Festmeter für Festmeter am Weg.

„In ein paar Tagen liegen hier riesige Stapel Holz“, sagt Forstexperte Stuhlmann. Auch sie müssen schnellstmöglich abgefahren werden, damit der Borkenkäfer im Frühjahr nicht ausfliegt auf andere Bestände. Mit Natursteinschotter wird der Weg demnächst noch befestigt, damit große Lastwagen auch im Winter bei Schnee und Regen gleich den Abtransport erledigen können.

Selbst wenn die Experten wissen, dass es keine andere Wahl mehr gibt, um den insgesamt vier privaten Waldeigentümern wenigstens noch eine geringe Einnahme zu sichern, blutet beiden Förstern das Herz.

Lärchen stehen sonst doppelt so lange

„Das ist wie Ferkelschlachten statt ausgewachsene Schweine, das macht keiner freiwillig“, sagt Lutz Hausig. Denn gut und gerne stehen Lärchen sonst doppelt so lange. Nach 80 bis 100 Jahren hätten sie für die Waldbesitzer einen ganz anderen wirtschaftlichen Ertrag erzielen sollen.

„Jetzt ist es ein Minusgeschäft für die Besitzer“, sagt Förster Christian Stuhlmann. „Im Juni wäre das alles hier nur noch eine Qualität für billiges Brennholz. Wenn wir jetzt nicht handeln würden, bekäme der Eigentümer schon bald so gut wie gar kein Geld mehr für das geschädigte Holz“, sagt Förster Stuhlmann. „Nur ein Zehntel der nun wenigstens noch möglichen 20 Euro je Festmeter wären dann durschnittlich noch drin“.

Wenigstens noch eine seltene Chance

Der Befall und die viel zu vorfristige nötige Ernte des Holzes im Zickenhau „bieten uns allerdings auch eine Chance für Neues“, erklärt der Experte. Denn der unmittelbar an die eilige Fällaktion anschließende neue Bepflanzung wird ab Herbst bis zum Frühjahr 2022 den Grundstein legen für einen ökologisch wertvolleren und stibeleren Mischwald auch mit vielen Laubbäumen. Der Standort ist gut, der Boden kräftig.

1000 Lärchen bleiben stehen

Birken, Kiefern, Eichen, Buchen und Douglasien sollen schon bald heranwachsen. Auch gut 1000 der jetzigen Lärchen bleiben vorerst stehen zur ökologischen Aufwertung mit Totholz und zuvor als Schattenspender. Einzelne Fläche in dem großen Lärchenbestand nach Klein Glien hin sind nach den Sturmschäden der vergangenen zwei Jahre bereits so mit Laubbäumen unterpflanzt worden.

Dafür – wie auch für den nun erfolgenden Noteinschlag des Schadholzes im Zickenhau – erhalten die Waldbesitzer Fördergelder aus verschiedenen Programmen des Landes. Sie sollen das Defizit in der Wirtschaftlichkeit etwas abfedern. „Sonst wären die Folgekosten für die Privatleute kaum tragbar“, erklärt Lutz Hausig. „Doch einfach stehen und liegen lassen dürfen sie die vom Borkenkäfer geschädigten Bestände auch nicht“, sagt der Landesförster. „Denn die Käfer kennen keine Eigentumsgrenzen.“

