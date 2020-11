Wiesenburg

An diesem Wochenende sollte es nicht nur musikalisch unterhaltsam werden in Mal’s Scheune. Doch der aktuelle Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie verhindert einen ganz speziellen Konzertabend mit Publikum. Dessen ungeachtet will die liberale Friedrich-Naumann-Stiftung nicht ganz auf die Veranstaltung verzichten. Sie ist nämlich Leonard Cohen gewidmet – eine Einführung in seine Gedankenwelt der religösen Freiheit und Toleranz.

„Diese Werte sind in unserer Gesellschaft wichtiger denn je“, findet Bernd Hölder aus Mörz. Der Vorsitzende des FDP-Ortsvereins „Hoher Fläming“ hat das Gastspiel von Uwe Birnstein und seinen Mitstreitern quasi vermittelt. Er hatte ein ähnliches Programm des Künstlers in Lutherstadt Wittenberg gesehen. Folgerichtig geht es am Sonntag nachmittag zunächst mit würdigenden Grußworten los – von Ralf Erbel für die Stiftung und Jean Ducharme als Kulturbeauftragten der kanadischen Botschaft in Berlin. Der Rockpoet bleibt schließlich auch vier Jahre nach seinem Tod ein Aushängeschild der Nation.

Publizist trifft Musiker teilweise erstmals

Dann beginnt das Konzert in Regie von Uwe Birnstein. Er ist Theologe, Autor und Musiker. Er publizierte an die 30 Bücher (unter anderem über Margot Käßmann), arbeitete für Hörfunk und Fernsehen. Seine Themen liegen im fruchtbaren Niemandsland zwischen Glaube und Kultur. „Hallelujah“ ist das aktuelle Werk.

Selbst singt er und spielt Gitarre. Ihm zur Seite stehen Rabea Bollmann (Gesang, Cello) Claudia Heinz (Gesang, Bass), Malcolm St. Julian-Bown (Gitarre) und Elisabeth Sutterlüty (Gesang). In dieser Formation kommt das Quintett zum ersten Mal auf der Bühne zusammen und konnte teilweise lediglich digital miteinander proben. Wer sehen und hören will, wie es zusammen klingt, schaltet den Youtube-Kanal von Mal s Scheune in Wiesenburg ein. Die Übertragung beginnt Sonntag, 16.30 Uhr.

Von René Gaffron