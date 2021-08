Einbrecher beschädigen Gas-Verteilerstation in Wiesenburg

Wiesenburg

Unbekannte haben sich am Wochenende an einer Gas-Verteilerstation in Wiesenburg zu schaffen gemacht. Das ist Sonntagvormittag angezeigt worden. Eine Zeugin hatte informiert, dass die Tür zu dem Gebäude an der Schmerwitzer Straße aufgebrochen war und die Räume wohl durchsucht wurden.

Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Die Technik an sich wurde ebenfalls nicht angerührt, so dass die Versorgung nicht eingeschränkt war. Die Beamten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls auf. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalisten setzen die Ermittlungen fort.

Von René Gaffron