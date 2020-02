Wiesenburg

Hochwertiges Elektrowerkzeug gestohlen haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Wiesenburg. In der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände.

Aus Gebäuden entwendeten sie zahlreiches Werkzeug. Dabei entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei brachte Experten der Kriminaltechnik zum Einsatz. Sie sicherten am Tatort Spuren. Durch die Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls eingeleitet.

Von MAZ