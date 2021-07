Einbrecher stiehlt Laptop und Handy aus Wiesenburger Wohnung

Wiesenburg

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Einbrecher womöglich Nachlässigkeit ausgenutzt, aber auch keine Skrupel gehabt. Denn mitten in Wiesenburg hat er zugegriffen.

Die Polizei berichtet, dass ein Bewohner gegen 1.30 Uhr Geräusche in der Wohnung wahrgenommen hat. Als Verursacher wurde zunächst eine Katze vermutet. Wenig später sah der Geschädigte jedoch nach und stellte eine unbekannte Person fest. Sie war gerade im Begriff, durch die Haustür in Richtung Ortszentrum zu verschwinden.

Anschließend musste der erschrockene Bewohner feststellen, dass aus der Wohnung ein Laptop und ein Handy entwendet wurden. Gewohnheitsgemäß lässt der Betroffene den Schlüssel in der Haustür stecken, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Person so einfach in die Wohnung gelangen konnte.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die weitere Bearbeitung dieses Falls übernommen.

Von René Gaffron