Einbruch in Eigenheim am Wiesenburger Wasserwerk

Wiesenburg

Die Reihe der Einbrüche in Einfamilienhäuser im Hohen Fläming reißt nicht ab. Der jüngste Fall ist in Wiesenburg angezeigt worden.

Dabei haben die Täter die Abwesenheit der Eigentümer genutzt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 19 Uhr, gelangten sie mittels Aufhebeln eines Fensters in das Eigenheim in der Straße Am Wasserwerk. Im Innern wurden Schränke und Schubladen geöffnet und augenscheinlich nach Wertsachen durchsucht.

Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg, 03381 / 5600.

Von René Gaffron