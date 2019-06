Grubo

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Grubo eingebrochen. Laut Aussage der 54-jährigen Eigentümerin sind die Diebe über den Hintereingang ins Haus gelangt.

Sie haben die Tür aufgehebelt und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Gestohlen wurden ein Tablet, ein Laptop sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Außerdem ging eine Vase zu Bruch.

Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZ