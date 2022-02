Einbruch in Wiesenburg: Dreiste Diebe werfen Scheibe ein  

Wiesenburg

Mitten am Tage haben dreiste Diebe in Wiesenburg wertvolle Beute gemacht. Sie drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfolgte dies am Dienstag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 16.50 Uhr.

Die bisher unbekannten Täter versuchten offensichtlich zunächst, die Hauseingangstür aufzuhebeln, um in das Haus einzudringen. „Als das scheiterte, warfen sie mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten so in das Haus“, teilt Birgit Westphal von der Polizeiinspektion Brandenburg mit.

In dem Wohnhaus durchwühlten die Eindringlinge Schränke in diversen Räumen. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online